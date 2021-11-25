Libya'daki parlamento seçimlerinde 2 bin 241 aday

Komisyonun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm seçim bölgelerinde parlamento seçimi için toplam aday sayısı 2 bin 241 oldu." ifadelerine yer verildi.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE 73 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ

Yüksek Seçim Komisyonu, Libya’da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı.

KADDAFİ'NİN OĞLUNUN BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Libyalılar, seçimlerin petrol zengini olan ülkelerinde silahlı çatışmanın sona ermesine katkıda bulunacağını umuyor. (AA)



