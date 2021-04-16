Liselerde sınavlar nasıl olacak? MEB yüz yüze eğitim detaylarını paylaştı

Lise sınavları nasıl yapılacak? sorusu gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzası ile illere gönderilen yazıda güncel yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulaması hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte, detaylar...

LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Genelgeye kapsamında, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının Cumartesi ve Pazar günleri de sürdürülebilecek.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitim sürecine geçildi. Ayrıca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.