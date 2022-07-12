KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

11.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçoğumuz güzelliğimizi daha fazla ortaya çıkarmak için makyaj malzemelerinden yardım alıyoruz. Bu nedenle fondöten, allık, kapatıcı ve ruj gibi birçok çeşitte makyaj malzemeleri bulunuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap veren pek çok ürün arasından makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken, hayat kurtarıcı makyaj malzemelerini sizler için bir araya getirdik. Haydi, detaylara.

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Makyaj malzemeleri temel olarak saklamak istediğiniz unsurları gizlemeye, ön plana çıkarmak istediğiniz noktaları belirginleştirmeye yarıyor. Fondöten ve kapatıcı gibi ten ürünlerini kullanarak daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilir, maskara ve göz kalemi gibi makyaj malzemeleriyle gözlerinizi ortaya çıkarabilir, rujlarla dudaklarınızı vurgulayabilirsiniz. Pratik uygulama yöntemleriyle çantanızdan ayırmamanız gereken en iyi makyaj malzemelerine detaylı olarak göz atmaya ne dersiniz?

1. Vişne özü içeren özel formülüyle: Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Genişlemiş gözenek görünümünü makyaj yardımıyla geçici olarak yok edebileceğinizi biliyor musunuz? Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı, geniş gözenek görünümü başta olmak üzere tüm cilt kusurlarını gizleyerek cildin ipeksi pürüzsüzlükte görünmesini sağlıyor. Vişne özü içeren özel formülü kapatıcı etki sunarken aynı zamanda makyajın ciltte çok güzel durmasını sağlıyor. Ürün, ince ve kremsi dokusu sayesinde cilt üzerinde ağırlık hissi yaratmıyor. Mat görünüm sağlayan, hızlı ve anında kapatıcı etkili makyaj bazı, makyaj çantanızda mutlaka olması gereken ürünlerin başında yer alıyor.

Ürünü İncele

2. Pratik pürüzsüzlük: Physicians Formula Mineral Wear Cushion

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

"Pratik ve etkili ürünler tam bana göre!" diyorsanız sizin için hayat kurtarıcı bir ürün önerimiz var. Physicians Formula Mineral Wear Cushion; alışık olduğunuz fondötenler gibi likit değil, kompakt formda bulunuyor. Ürün, temel olarak ciltteki kusurları kapatmaya ve daha eşitlenmiş cilt görünümü sağlamaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki yatıştırıcı bitki özleri ve antioksidanlar; cildin daha berrak, pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Sünger teknolojisi sayesinde pratik şekilde uygulanıyor. Ürün, yeni formülü sayesinde kendini ışığa göre ayarlayabilen orta kapatıcılık etkisi sağlıyor. Ayrıca SPF 50 ile cildinizi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor.

Ürünü İncele

3. Hafif, parlak ve eşitlenmiş cilt görünümü isteyenlere özel: Mac Studio Face and Body Foundation

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

En iyi fondötenler arasında öne çıkan Mac Studio Face and Body Foundation, su gibi hafif yapısıyla cildi hiç rahatsız etmiyor. Doğal saten doku ve transparan örtücülük sunan ürün; kusursuz, doğal ve eşitlenmiş cilt görünümünü sağlıyor. Suya dayanıklı olan ürün sekiz saate kadar kalıcılık vadediyor. Hafif yapısı sayesinde cildi kurutmuyor ve nemli bir görünüm sağlıyor. Hem dermatolojik hem oftalmolojik olarak test edilen fondöten, hassas ciltler de dâhil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun. Ürünü parmaklarınızla, makyaj süngeriyle ya da fırça yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Hem bakım hem kapatıcı etki arayanlara: L'Oréal Paris True Match Göz Kremi İçeren Kapatıcı

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Göz altı kapatıcınızın aynı zamanda göz kremi özellikli olmasını ister miydiniz? L’Oreal Paris True Match Göz Kremi İçeren Kapatıcı, ikisi bir arada etki sunuyor. Ürün, göz kremi etkisiyle göz altlarınızı nemlendirirken cilt problemleriyle de savaşıyor. Kapatıcı etkisiyle göz altlarını aydınlatıyor. Fırça uçlu ürünü alt kısmından çevirerek açabilir, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Klinik olarak test edilen ürün ve hyalüronik asit içeriğiyle zenginleştirilen kapatıcı, cilt tonunu eşitleyerek cilt kusurlarını gizlemeye yardım ediyor. Göz çevrenizdeki koyu halkaların azalmasına yardım edecek ürün, makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

Ürünü İncele

5. Doğal görünüm sunan nemlendirici likit allık: Missha Apieu Juicy-Pang Water Blusher

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Son zamanların en popüler ürünleri arasında yer alan Missha Apieu Juicy-Pang Water Blusher, nemli ve hafif yapısıyla cildinize doğal görünüm kazandırıyor. Likit formdaki ürün, istenilen renk yoğunluğuna göre kat kat uygulama yapmaya uygun. Uzun süre kalıcılık sağlıyor ve ciltte yağlanma yapmıyor. Temel içerik listesinde meyve suyu kompleksi, nemlendirici kompleks ve Bulgaristan gül suyu bulunuyor. Kolay uygulanabilen nemli ve doğal görünen allıkları seviyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz. Ürünün içinde bulunan simler, ambalajın dibinde çökme yapabileceği için kullanmadan önce iyice çalkalamanız öneriliyor.

Ürünü İncele

6. Hacimli, uzun ve etkili görünen kirpikler için: Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gökyüzüne uzanan, dolgun, uzun ve hacimli kirpikler sizin de hayallerinizi süslüyorsa sırada çok seveceğiniz bir önerimiz var. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara, kökten uca tüm kirpiklere limitsiz uzunluk ve hacim etkisi sağlıyor. En kısa kirpiklere bile ulaşan esnek fırçası sayesinde kolay uygulama imkânı tanıyor. 24 saate kadar kalıcı formülü, bambu özü ve fiber içeriyor. Makyaj çantanızda mutlaka olması gereken maskaranın yoğun ve yüksek etki özelliği, gözlerinizi ortaya çıkarırken bakışlarınızı daha çekici hâle getiriyor. Ayrıca ambalajı da oldukça şık ve estetik görünüyor.

Ürünü İncele

7. Üç etki bir arada: Avon True Nourishing Dudak Yağı

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

Tek ürünle üç etkiyi bir arada sunan Avon True Nourishing Dudak Yağı, son zamanların en popüler ürünleri arasında. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle parlak ve ışıltılı dudaklar daha çok öne çıkıyor. Siz de güneşin ışıltısını dudaklarınızda hissetmek istiyorsanız ürün tam size göre! Ürünün içeriğindeki jojoba ve Hindistan cevizi yağları ile E vitamini, nemi dudaklarınıza hapsederek besleyici, parlatıcı ve nemlendirici etki sunuyor. Dudak yağını tek başına veya dudak ürünlerinin üzerine uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda aynaya bile ihtiyaç duymadan kolay uygulama sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Dolgun ve renkli dudaklar: Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper Dudak Dolgunlaştırıcı Ruj

Makyaj çantanızdan asla çıkarmamanız gereken hayat kurtarıcı makyaj ürünleri

''Rujum dudaklarımı nemlendirirken dolgunlaştırıcı etki de sağlasın.’" diyorsanız listemizin son sırasında tam size göre ürün önerimiz var. Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper Dudak Dolgunlaştırıcı Ruj; dudakları yumuşatan, daha dolgun dudak görünümü sağlayan zengin bir içeriğe sahip. Formülündeki çeşitli nane yağları ve zencefil kök özü, dudakları uyararak onların hızlı şekilde dolgunlaşmasını sağlıyor. Shea ve ayçiçeği yağı ile Aloe vera ise dudakları yumuşatıp nemlendiriyor. Limon ve mandalina yağları ise dudakları ölü hücrelerden hızlıca arındırıyor. Ayrıca içeriğinin organik sertifikalı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri
Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yoluTaş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu
Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacakBayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı güzellik krem lip balm makyaj çantası rimel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Tarzıyla çok konuşulan Şeyda Erdoğan'ın havalı kombinlerinde kullandığı pantolonlara alternatifler

Tarzıyla çok konuşulan Şeyda Erdoğan'ın havalı kombinlerinde kullandığı pantolonlara alternatifler

Şehir hayatındaki bakım ve güzellik rutinlerinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Şehir hayatındaki bakım ve güzellik rutinlerinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Ona özel olduğunu hissettirin! Her kadına hitap edecek hediye önerileri

Ona özel olduğunu hissettirin! Her kadına hitap edecek hediye önerileri

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Doğanın enerjisini yaşam alanınıza çekin! Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenlere öneriler

Doğanın enerjisini yaşam alanınıza çekin! Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenlere öneriler

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri

Tümünü Gör
Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!

Hem rahat hem fonksiyonel: İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz sırt çantaları

Hem rahat hem fonksiyonel: İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz sırt çantaları

Yaşam alanlarınızda mucizeler yaratacak temizlik ürünleri

Yaşam alanlarınızda mucizeler yaratacak temizlik ürünleri

Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Tümünü Gör
Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Yanınızda bunlar olmadan tatile çıkmayın! Ayın gözdesi tatil ürünleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Dinginlik ve huzur veriyor! Evini doğa elementleriyle döşemek isteyenler için ürün önerileri

Dinginlik ve huzur veriyor! Evini doğa elementleriyle döşemek isteyenler için ürün önerileri

Kuru ve çatlamış dudaklarınızı nemlendirecek en etkili lip balm önerileri

Kuru ve çatlamış dudaklarınızı nemlendirecek en etkili lip balm önerileri

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!

Şehir hayatındaki bakım ve güzellik rutinlerinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Şehir hayatındaki bakım ve güzellik rutinlerinden tatilde de ödün vermek istemeyenler buraya!

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Kuru ve çatlamış dudaklarınızı nemlendirecek en etkili lip balm önerileri

Kuru ve çatlamış dudaklarınızı nemlendirecek en etkili lip balm önerileri

Güneşten korunmak ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için alınabilinecek en iyi güneş kremleri

Güneşten korunmak ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için alınabilinecek en iyi güneş kremleri

Pürüzsüz bir cilt isteyenler için en iyi tüy dökücü sprey çeşitleri

Pürüzsüz bir cilt isteyenler için en iyi tüy dökücü sprey çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Yazın gözdesi kot elbise modelleri

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!

Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

Tatile gitmeden yapın! Selülitleri yok eden karışım

İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

Nişan yüzükleriniz kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

Nişan yüzükleriniz kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

Bu yöntem ile koltuk altı kararmalarını kolayca geçirmek mümkün

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.