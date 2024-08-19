Mali Müşavirlerden gündem olan eylem! Hazine Bakanlığının önüne bilgisayar fırlattılar: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Ankara bugün öğle saatlerinde ses getiren bir eyleme tanıklık etti. Bir araya gelen Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri yere bilgisayar fırlatarak Bakan Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Bahadır yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Tüm meslektaşlarımın adına, bizleri yok sayan, görmezden gelen, kulak tıkayan makamların önünde çok uzun zamandır dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha açıklamak için toplandık.

"HAFTALARDIR EYLEM YAPIYORUZ"

Haftalardır ülkemizin hemen hemen her ilinde tüm meslektaşlarımız eylem yapıyor, basın açıklamalarıyla, onbinlerin katıldığı mitinglerle, kitlesel eylemlerle sorunlarımızı yetkililere anlatmaya çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen olumlu bir gelişme göremiyoruz.

130.000 meslek mensubu devlete gelir sağlamak için, pandemi döneminde bile, ölümü göze alarak canla başla mücadele etmiştir. Her vergide bizim alınterimiz var.

"BU CAMİAYI HAFİFE ALMAYIN"

Bu meslek camiasını hafife almayın. Her platformda sorunlarımızı dile getirdik. Yetmedi! 24 Nisan tarihinde oda binamız önünde basın açıklaması yaptık. Yetmedi!

23 Mayıs tarihinde Gelir İdaresi Başkanının bizzat katıldığı çalıştay yaptık. Yetmedi!

Oda binamızı pankartlarla donattık. Yetmedi! Ankara’nın dört bir yanını afişlerle donattık. Yetmedi!

Meslek mensubu milletvekillerimiz Mecliste sorunlarımızı dile getirdi. Yetmedi!

TÜRMOB’un öncülüğünde 77 odamızın katılımı ile Türkiye’nin her yerinden gelen meslektaşlarımız ile 1 Ağustos’ta Anıtpark’ta eylem yaptık. Yetmedi!

Şimdi de mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için buradayız.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Bıçak kemiğe dayandı. Kendimizi, derdimizi daha nasıl anlatabiliriz? Maliye bakanı, biz mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız?

Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz.

Enflasyonu biz mi yarattık? ‘Enflasyon düzeltmesini son kez uzattık’ açıklamanız tüm meslek camiamızı son derece yaralamıştır. Biz sizden ‘uzatma’ istemiyoruz! Çalışmayan alt yapınızı düzeltmenizi istiyoruz. Enflasyon düzeltmesi yoluyla vergi beklemek, ileride muhtemel belirsiz kazançlar üzerinden vergi toplamak doğru değildir. Gelirin tanımına aykırıdır. Böyle bir vergi toplama yöntemi olamaz. Enflasyon düzeltmesi yıllık uygulanmalıdır. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanamaz.

"BU DURUM İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK"

Bu gidişle beyanname gönderecek meslek mensubu bulamayacaksınız.Bu meslek, sayenizde sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Üzerimizdeki angaryaları kabul etmiyoruz.

Her kuruma ayrı ayrı bilgi vermek istemiyoruz. Beyanların son gününde sistemleriniz çalışmıyor. Beyan ve bildirimler sadeleşmelidir.

Asgari ücret tarifesi, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Göstermelik bir mali tatil istemiyoruz.

Enflasyon düzeltmesi sorunu sadece mali müşavirleri ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmıştır.

Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden ve gayri faal firmalar enflasyon düzeltmesi ile çok ciddi sorunlar yaşayacak, ağır vergi yükü sebebiyle kapanmayla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, bu uygulama ülkemizde yatırım yapan firmaları daha fatura kesmeden yatırım aşamasında vergi ödemeyle karşı karşıya bırakacaktır.

Bu durum işsizliği arttıracak, ekonomik krizi derinleştirecektir.

"BAKANLIK İÇİN HER ŞEY PARA OLDU"

Biz sorunlarımıza çözüm beklerken, bakanlık her geçen gün yeni bir sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yeni bir katılım payı tebliği taslağı hazırlandığını görüyoruz. Bizim ürettiğimiz veriden kimse katkı payı alamaz. Aksine bize katkı borcu olmalı.

Bakanlık için her şey para oldu. Yakında nefes alma vergisi getirirlerse hiç şaşırmayalım.

Meslektaşlarımızın iş yükü her geçen gün artıyor, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Yaşadıkları stres ve sıkıntı nedeniyle kalp krizleri geçirip ölen meslektaşlarımızın sayısı artıyor.

Tü-ke-ni-yo-ruz!

İnsanca yaşamak mali müşavirlerin de hakkı.

Haklıyız ve haklı taleplerimizin çözüme kavuşması sadece bugün değil gelecekte de daha adil ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmemize katkı sağlayacaktır.

Ülkemize, mesleğimize, odamıza sahip çıkıyoruz.