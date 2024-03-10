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Mansur Yavaş baklayı ağzından çıkaracağı tarihi duyurdu: Yaşanan her şeyi anlatacağım

10.03.2024 10:12
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "korkaklık" ve "İYİ Parti'ye operasyon çekmek" ile suçladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı yardımcılığı sürecine dair bilinmeyenleri anlatacağını belirten Yavaş, gündem yaratan "Benim artık son dönemim" çıkışına da açıklık getirdi.

Mansur Yavaş baklayı ağzından çıkaracağı tarihi duyurdu: Yaşanan her şeyi anlatacağım

2023 seçimleri sürecinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almasının yankıları sürüyor. Öyle ki Akşener ile cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğü ABB Başkanı Yavaş arasında, Akşener'in sert ifadeler kullandığı bir polemik başladı. Akşener'in bu sözleri sorulan Yavaş, 1 Nisan'ı işaret ederken neden "Benim artık son dönemim" dediğini de açıkladı.

AKŞENER'İN YAVAŞ'A "OPERASYON" SUÇLAMASI

Mansur Yavaş, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı teklifini neden kabul etmediğine ilişkin “Sayın Akşener, benim cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı, ben başka bir partinin üyesiyken, benim hiç haberim yokken bana adaylık çağrısı yapmak yerine aylarca toplanan Altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi. “Ayrıca aynı anda hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti! Bunun yolu bu değildi" diye konuştuktan sonra Akşener sert çıkmıştı:

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“Adaylığı Yavaş’a herkesin önünde teklif ettim ama kendisi millet için o cesareti gösteremedi. Artık o günler geçti. Şimdi o korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor. İlçe başkanlarını istifa ettirtip birlikte çalıştığını canlı yayında itiraf etti.”

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"ONLAR KABUL ETMESE DE BEN MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, Akşener'in bu sözleri sorulduğunda şu yanıtı verdi:
"Onları nisandan sonra konuşacağız. Televizyonda şunu söylemiştim: Ben Millet İttifakının belediye başkanı olarak seçildim. 31’ine kadar kendimi öyle görüyorum, onlar kabul etmese de ben öyle görüyorum. Başından beri böyle diyorum. Ama şu anda herkes kendi yolunda gidiyor. 31 Mart’a kadar bu şekilde davranmaya devam edeceğim.

"1 NİSAN'DAN SONRA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM"

Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım.”

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NEDEN "ARTIK SON DÖNEMİM" DEDİ?

Öte yandan Yavaş'ın gündeme geldiği bir başka konu ise "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek" sözleriydi. Yavaş, “Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim" deyip açıklamasını şöyle yaptı:

"Belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum: Bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi.

Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara’dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim: Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torunlarımla beraber. Öyle ki bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Bazen içinde buluyorsunuz kendinizi. Bunu taahhüt veya beklenti olarak da söylemiyorum. Kesin konuşmamak gerektiğini öğrendim tecrübelerimden. Bir hedefe dayanarak bunu söylemedim."

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