Mansur Yavaş hakkında çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti: "Akşener ve İmamoğlu da biliyor"

Kamuoyuna yansıyan tartışmalarla uzun süre gündemde kalan Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, 5 genel başkanın yanı sıra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesiyle çözüme kavuştu. Ancak iddiaya göre Mansur Yavaş ise formülün değişmesi için Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istedi.

GÜNDEM YARATACAK MANSUR YAVAŞ İDDİASI! "GENEL BAŞKANLAR OLACAKSA..."

İddiayı dile getiren tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini öne sürerken yazıyı 19 Mart pazar günü öğleden sonra yazdığını belirtti ve şöyle dedi:

"Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir."

Yavaş bu görüşmede Aktaş'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu'na “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyecek.

"İMAMOĞLU VE AKŞENER DE BİLİYOR"

Öte yandan Aktaş, "Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin" kendisine Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışından Akşener ve İmamoğlu'nun da haberdar olduğunu aktardığını ifade etti.