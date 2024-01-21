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  4. Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 20:59 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, AK Parti Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktardı.

Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Altınok, Cumhuriyet Halk Partili olup da "Sana oy vereceğim" diyen birçok vatandaşın bulunduğunu belirterek, son 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı bir eser görülmediğini söyledi.

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"BANA ANKARA'DA 30 MİLYARLIK BİR İŞ GÖSTERİN"

Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini anımsatan Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana." dedi.

Bu seçimin, başkent için çok önemli olduğunu dile getiren Altınok, yapacakları eser ve hizmetlerle Türkiye'nin her bölgesinden Ankara'ya gezmeye gelineceğini kaydetti.

OY ORANINI AÇIKLADI

AK Parti Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek." ifadesini kullandı.

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Yenimahalle'de de seçimi alacaklarına inandıklarını söyleyen Altınok, yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyelleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Mansur Yavaş Yerel seçim Ankara turgut altinok
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