Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti... Geride bıraktı! Son ankette çarpıcı sonuç: Aralarında bir isim daha var

Türkiye, adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere doğru ilerliyor. Bu süreçte anket şirketlerinin sonuçlarını açıkladığı çalışmaları merakla takip edilirken ORC Araştırma'dan belediye başkanlarına ilişkin çarpıcı bir araştırma geldi. Bu kez, son 4 yılın (Mart 2019-2023) "En Güvenilir" 3 Büyükşehir Belediye Başkanı araştırıldı. Sonuçlarda son dönemin en çok gündeme gelen iki ismi olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...

1. SIRADA YAVAŞ VAR

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırada yüzde 62,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Yavaş'ı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti ve Büyükerşen yüzde 60,6 ile ikinci sıraya yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 59,1 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü.