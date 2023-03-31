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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti... Geride bıraktı! Son ankette çarpıcı sonuç: Aralarında bir isim daha var

31.03.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenmişken anket şirketlerinden de dikkat çeken araştırmaların sonuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma "Son 4 yılın 'En Güvenilir' Büyükşehir Belediye Başkanları" anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sıralaması da dikkat çekti.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti... Geride bıraktı! Son ankette çarpıcı sonuç: Aralarında bir isim daha var

Türkiye, adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere doğru ilerliyor. Bu süreçte anket şirketlerinin sonuçlarını açıkladığı çalışmaları merakla takip edilirken ORC Araştırma'dan belediye başkanlarına ilişkin çarpıcı bir araştırma geldi. Bu kez, son 4 yılın (Mart 2019-2023) "En Güvenilir" 3 Büyükşehir Belediye Başkanı araştırıldı. Sonuçlarda son dönemin en çok gündeme gelen iki ismi olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...

1. SIRADA YAVAŞ VAR

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırada yüzde 62,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Yavaş'ı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti ve Büyükerşen yüzde 60,6 ile ikinci sıraya yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 59,1 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

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