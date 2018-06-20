Mantar Belirtileri

50'den fazla çeşidi bulunan mantar, vücudun birçok yerinde oluşabilir ve ileri evrelerde değilse mikroskop ile bakılarak görülecek kadar küçük boyutlarda olabilir. Üreyebilmek için nemli ve sıcak bölgeleri tercih eden bu küçük organizmalar genelde terliklerde, ayakkabılarda, havlularda, halka açık duşlarda, yüzme havuzlarında, umumi tuvaletlerde, havlularda ve spor salonlarında görülür. Bu noktada mantar hastalığı bulaşıcı mıdır sorusuna yanıt vermek gerekirse net bir şekilde bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zira halka açık yerlerde hijyen koşullarına dikkat edilmemesi, başkalarının giyeceklerini ya da ayakkabısını giymek hastalığın bulaşması için yeterli sebeplerdir. MANTAR HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ Vücudunuzun nemli olan her noktasında çıkmaya meyilli bir yapıya sahip olan mantarın birçok çeşidi vardır. Ayak mantarı olarak bilinen tinea pedis, en çok rastlanan mantar çeşididir. Yaygınlığının aksine çok önemsenmez ama tedavi edilmediği zaman mikrobik hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir ve tırnaklara kadar yayılabilir.

El mantarı olarak bilinen tinea manum ise, eldeki parmakların arasında görülür. Su ile çok temas etmek durumunda kaldıysanız, elleriniz çok terliyorsa ya da deterjan gibi kimyasal ürünlerle haşır neşir oluyorsanız bu mantar ile karşılaşabilirsiniz. Vücut mantarı, yani tinea korporis, ise bedenin herhangi bir noktasında oluşabilir. Kızarıklık, pullanma ya da kaşıntı gibi komplikasyonlarla beraber kendini gösterir. Ülkemizde de çok rastlanan mantar çeşidi olan saçkıran ya da diğer adıyla tinea kapitis ise kafa derisinde veya saçlarda görülür. Daha çok çocuklarda görülse de yetişkinlerde de oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Saç dökülmelerine, oluştuğu bölgenin kel kalmasına sebep olabilir. Bunların yanı sıra tırnak mantarı, kasık mantarı, vajina mantarı gibi çeşitli mantar türleri de mevcuttur. MANTARI NEDENLERİ 1. Vücudun nemli kalması

Havuzdan ya da duştan sonra vücudunuzu tam olarak kurulamazsanız nemli ortamın varlığıyla mantar oluşumuna uygun bir zemin hazırlamış olursunuz. 2. Ayakkabılar

Sıcak havalarda, kapalı olan ve ayağın hava almasını engelleyen ayakkabıların kullanılması mantar oluşumuna sebep olabilir. Diğer taraftan mantar bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu hastalığa sahip birisinin ayakkabısını ya da terliğini giymek de hastalığa uygun bir zemin hazırlayabilir. Bu yüzden başkalarının ayakkabısını giymemeli, giydiğiniz ayakkabıların ayağı çok sıkmamasına ve ayağın hava almasına engel olmamasına özen gösterin.

3. Çok terlemek

Vücudunuzun çok terlemesi ve terin uzun süre vücutta kalması pişik ve mantar oluşumuna neden olabilir. 4. Vücut temizliğine dikkat etmemek

Ayakkabı, çorap, havlu, terlik gibi kişisel eşyalarınızı mümkün olduğunca temiz tutmalı ve başkalarıyla paylaşmamanız gerekiyor. Aynı şekilde vücudunuzu da olabildiğince hijyenik tutmanızda fayda var. 5. Bakım araç gereçleri

Toplu kullanılan bakım araç gereçleri de mantar hastalığının nedenleri arasındadır. Kuaför ve güzellik salonu gibi alanlarda el ve ayak bakımı için kullanılan malzemeler birden fazla müşteri için kullanılıyorsa ve dikkatli bir şekilde temizlenmiyorsa mantar bulaşma riskini artırabilirler. 6. Bulaşma

Bulaşıcı bir hastalık olan mantar size insandan, hayvandan, topraktan ya da eşyadan geçebilir. 7. Dar ve sıkı kıyafetler giyilmesi

Eğer dar ve sıkı kıyafetler giyiyorsanız vücudunuz rahat edemez ve uzuvlarınıza hava akışı zorlaşır. Buna bağlı olarak mantar oluşumu daha kolay hale gelir. 8. Zayıf bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıkların gelişimini kolaylaştırdığı gibi mantar oluşumu için de uygun ortam hazırlar.

MANTARIN BELİRTİLERİ 1. Kaşıntı

Mantarın en sık rastlanan belirtilerinden birisi kaşıntıdır. Hastalığın oluştuğu bölgede geçmek bilmeyen bir kaşıntı hissi oluşur. 2. Dairesel kırmızı döküntüler

Derinizin üzerinde pul pul, kırmızı döküntüler görebilirsiniz. Bunlar genelde vücudunuzdaki kıvrımlı yerlerde ve az tüylü bölgelerde ortaya çıkarlar. 3. Kırmızı yumrular

Bazı vakalarda mantarın aşırı kaşıntıya sebep olduğu ve buna bağlı olarak cilt üzerinde büyük yaraların oluştuğu gözlenir. Genelde kırmızı yumrular şeklinde gelişen bu yaralar vücudun birçok bölgesinde görülebilir. 4. Pullanma

Kaşınan bölgelerde zaman zaman derinin pullu bir hal aldığını gözleyebilirsiniz. 5. Saç dökülmesi

Kafada oluşan mantar, saç dökülmesine ve oluştuğu bölgede kellik meydana gelmesine sebep olabilir. 6. Su toplama

Eğer mantar kasık bölgesinde oluştuysa kaşıntı ve kızarıklığa ek olarak su toplama gibi bir durumun da ortaya çıkması muhtemeldir. 7. Şiddetli ağrılar

Kasık mantarı gibi bazı mantar çeşitlerinde kaşıntının yanında şiddetli ağrılar hissedebilirsiniz. Vajinal mantar vakalarında ise cinsel ilişki durumunda bir ağrı ortaya çıkabilir.

8. İdrar yaparken yanma hissi

Vajinada mantar hastalığı olması halinde idrar yaparken yanma hissedebilirsiniz. 9. Tırnak uçlarının altında beyaz ya da sarı noktaların oluşması

Tırnak mantarının oluşması halinde tırnakların altında sarı ya da beyaz noktalar ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak tırnağın kalınlaştığı ve renginin zamanla değiştiği gözlenebilir. 10. Parmaklar arasında pişik tarzı görüntü oluşması

Ayakta mantar hastalığının var olması halinde kızarıklık, kötü koku, kaşıntı ve yanma gibi belirtilerin yanı sıra parmakların arasında pişiği andıran bir görüntü oluşabilir. MANTARIN TEDAVİSİ 1. Lokal tedavi

“Mantar hastalığı nasıl geçer?” diye merak ediyorsanız genelde lokal bölgelere krem tedavisinin uygulandığını söylemek mümkün. Cildin birçok bölgesinde gerçekleşen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde antifugal krem ya da pomatlar kullanılır. İki hafta kadar kullanılması önerilen bu kremler başta ayak mantarı olmak üzere birçok mantar çeşidi üzerinde etkilidir. 2. Sistematik tedavi

Bazı mantar enfeksiyonlara yönelik tedavi süreçlerinde ağız yoluyla alınan ilaçlar kullanılır. Genelde lokal tedavinin yetersiz olduğu ve ilerlemiş aşamalardaki mantar enfeksiyonlarında uygulanan bu tedavide doktorun önermiş olduğu ilaçların sistematik bir şekilde düzenli olarak alınması gerekir. Doktorun önerisine göre değişiklik gösterebilmekle beraber sistematik ilaç tedavisi genelde üç ay sürer.