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Marmara Denizi'nde deprem oldu, merkez üssü Tekirdağ! Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini açıkladı

24.02.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 7.01 km derinlikte meydana gelen depremi AFAD duyurdu. Kahramanmaraş'taki depremin ardından endişenin daha da katlandığı İstanbul'da gelen her deprem haberi yakından takip edilirken, uzmanlar da her geçen gün uyarılarını sürdürüyor. İşte son dakika deprem haberi detayları...

Marmara Denizi'nde deprem oldu, merkez üssü Tekirdağ! Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta 40 bin kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası gözler İstanbul'a çevrilmişken, bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Özellikle son depremler sonrası bir endişenin hakim olduğu İstanbul'da her deprem haberi yakından takip ediliyor.

MARAMARA DENİZİ'NDE DEPREM

AFAD Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Saat 05.08'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi.

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İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

'Büyük Marmara Depremi' Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.

"MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

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"İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" ifadelerini kullandı

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