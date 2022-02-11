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Marmara Denizi'nde su çekildi! Depremin habercisi mi? Uzman isimden önemli açıklama

11.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'ndeki su çekilmesi "Depremin habercisi mi?" sorularını akıllara getirdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşların yüreğine su serpen Aykan, deniz çekilmesinin depremin habercisi olmadığını söyledi.

Marmara Denizi'nde su çekildi! Depremin habercisi mi? Uzman isimden önemli açıklama

Marmara Denizi'inde, Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında yaşanan su çekilmesi, "Deprem mi olacak?" sorularını akıllara getidi. Kentte 1 aydır devam eden deniz çekilmesi vatandaşta deprem korkusu yarattı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman isim, vatandaşın korkması gereken bir durum olmadığını ifade etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesi vatandaş arasında deprem korkusuna neden oldu. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan; herkesin merak ettiği deniz çekilmesini değerlendirdi. Aykan, "Toplumumuz deprem ve küresel ısınmaya çok duyarlı hale geldiğinden, deniz suyu çekilmesini depreme, küresel ısınmaya veya başka afete bağlıyorlar. Bunun gibi doğada yaşanan sıradan değişimler toplumumuzda, küresel ısınma ve deprem korkusuna neden olmaktadır. Küresel ısınma suyun çekilmesine değil, kıyılara su basmasına yol açar. Buzullar eridiğinde kıyıları su basar, bu yüzden küresel ısınmaya bağlamak düşüncesi yanlış.

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Marmara Denizi sahillerinde son yıllarda gözlenen deniz suyu seviyesindeki düşüşler, günlük atmosferik ve oşinografik parametrelerdeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Atmosfer basıncındaki değişimler, ayın ve güneşin çekim etkilerinden oluşan nedenler ve rüzgarın etkilerinden kaynaklanmaktadır. Deprem riskini artırdığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir" dedi.

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"DEPREM OLARAK YORUMLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Aykan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son Bandırma sahilinde gözlenen deniz suyu çekilmesi zaman zaman bu bölgede görülebilmektedir. 2014 ve 2021 Mart ayında Erdek sahilinde, deniz suyu yaklaşık 20 metre çekilmiş ve denizin su seviyesi de düşmüştü. Deniz suyunun çekilmesiyle suların çekildiği bölgede kısmi adacıklar ortaya çıkmıştı. Aynı bölgede 2009 Ocak ve 2011 Kasım aylarında da yaklaşık 50 metreye yakın denizin çekildiği bölgede daha sonra sahil normal hale dönmüştü. Dolayısıyla, deniz çekilmelerini depremin nedeni olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilmeleri çok sık olur. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok. Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkımızın endişe etmesine gerek yok; ancak sismik hareketlilik olduğu zaman depremi de düşünmemiz gerekiyor."

(İHA)

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deprem
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