Meclis'te kan aktı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanının paylaşımı gündem oldu: Hakaret edersen cevabını alırsın

TBMM yine kara günlerinden birini yaşadı. Can Atalay için gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda kan aktı. TİP Milletvekili Ahmet Şık konuşurken AK Parti Milletvekili Alpay Özalan Şık'ı kürsüde yitip yere düşürdü.

KURUL BİR ANDA KARIŞTI

Özalan'ın hamlesi sonrası bütün milletvekilleri kürsüye geldi ve onlarca vekil bir anda meydan kavgasına tutuştu. Bir milletvekilinin kaşı açıldı yerler kan oldu. Görevlilerin kanları temizlediği anlar sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

CHP lideri Özgür Özel ve birçok siyasi kavgaya tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun paylaşımı çok konuşuldu. Köroğlu paylaşımına, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." notunu düştü.