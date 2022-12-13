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Meclis'teki yumruklu kavganın ardından ceza alan AK Partili Işık'tan ilk açıklama: Üzgünüm

13.12.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te hararetli dakikaların ardından gerilim tavan yapmış AK Partili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede yaşanmıştı. İYİ Partili Örs başına aldığı darbe sonrası yoğun bakıma kaldırılmış, AK Partili Işık ise Meclis'te 2 oturuma katılmama cezası almıştı. Yaşanan gerginliğin ardından AK Parti Milletvekili Zafer Işık'tan ilk açıklama geldi.

Meclis'teki yumruklu kavganın ardından ceza alan AK Partili Işık'tan ilk açıklama: Üzgünüm

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Her gün ayrı bir gerginliğin yaşandığı TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz günlerde yaşanan olay yürekleri ağza getirmişti. İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yaşadığın arbedenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Olay sonrası çok sayıda siyasi Örs'ü hastanede ziyaret etmişti.

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AK PARTİLİ IŞIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Olayların merkezindeki AK Parti Milletvekili Zafer Işık'tan günler sonra ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işık şu ifadeleri kullandı;

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İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl? İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?


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İYİ Parti ak parti tbmm

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