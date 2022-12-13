Meclis'teki yumruklu kavganın ardından ceza alan AK Partili Işık'tan ilk açıklama: Üzgünüm

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Her gün ayrı bir gerginliğin yaşandığı TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz günlerde yaşanan olay yürekleri ağza getirmişti. İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yaşadığın arbedenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Olay sonrası çok sayıda siyasi Örs'ü hastanede ziyaret etmişti.

AK PARTİLİ IŞIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Olayların merkezindeki AK Parti Milletvekili Zafer Işık'tan günler sonra ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işık şu ifadeleri kullandı;







