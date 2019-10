Meghan Markle itiraf etti: 'Kimse bana nasıl olduğumu sormadı, kadına yapılabilecek en kötü şey'

Eşi Prens Harry ile 10 günlük Afrika gezisinden sonra bir belgesel kanalına röportaj veren Sussex Düşesi Meghan Markle, program sunucusu Tom Bradby'e adeta içini döktü.

'KADINA YAPILABİLECEK EN KÖTÜ ŞEY'

Gazeteci Tom Bradby'in 'fiziksel ve zihinsel olarak nasılsın Meghan?' sorusu karşısında düşes, medya baskısı nedeniyle sahne arkasında olanların pek de iyi olmadığını itiraf ederek şöyle konuştu: Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Özellikle bir kadın olarak bu çok zor. Yeni evlenmiş olmak ve yeni anne olmak medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor. Bütün kadınlar özellikle hamilelik döneminde savunmasızdırlar. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey.'

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



"Not many people have asked if I'm ok ... it's a very real thing to be going through behind the scenes."

Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum