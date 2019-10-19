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Meghan Markle itiraf etti: 'Kimse bana nasıl olduğumu sormadı, kadına yapılabilecek en kötü şey'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 19.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

38 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle verdiği röportajda duygu dolu anlar yaşadı. Sunucunun sorduğu 'zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?' sorusuna, 'bunu sorduğunuz için teşekkür ederim' yanıtını veren Meghan, medyanın hamileliği ve anne olmasıyla ilgili acımasız davrandığını söyledi.

Meghan Markle itiraf etti: 'Kimse bana nasıl olduğumu sormadı, kadına yapılabilecek en kötü şey'

Eşi Prens Harry ile 10 günlük Afrika gezisinden sonra bir belgesel kanalına röportaj veren Sussex Düşesi Meghan Markle, program sunucusu Tom Bradby'e adeta içini döktü.

Ekran Alıntısı

'KADINA YAPILABİLECEK EN KÖTÜ ŞEY'

Gazeteci Tom Bradby'in 'fiziksel ve zihinsel olarak nasılsın Meghan?' sorusu karşısında düşes, medya baskısı nedeniyle sahne arkasında olanların pek de iyi olmadığını itiraf ederek şöyle konuştu: Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Özellikle bir kadın olarak bu çok zor. Yeni evlenmiş olmak ve yeni anne olmak medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor. Bütün kadınlar özellikle hamilelik döneminde savunmasızdırlar. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey.'

Röportaj sırasında gözleri dolan hem hamileyken hem de doğum sonrasında her kadın gibi hassas olduğunu belirten Markle için Twitter'da , #WeLoveYouMeghan (Seni seviyoruz Meghan) etiketi kullanılarak Düşes'e destek mesajları verildi.

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Meghan Markle meghan markle annelik

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