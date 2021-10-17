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  4. Mehmet Ceyhan uyardı: Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Mehmet Ceyhan uyardı: Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

17.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece koronavirüs için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız" dedi.

Mehmet Ceyhan uyardı: Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Koronavirüse karşı henüz etkili bir ilacın olmadığını belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Amerikan firmasının ilacı ile ilgili haberler yapıldı. Fakat o ilaç henüz daha hayvan çalışmaları yeni bitirilmiş Faz-1 aşamasında. Bu şekilde çok ilaç çalışıldı. Aslında ilacın yapısının bir yenilik getirmediği görülüyor. Favipiravir gibi etki eden bir ilaç. Dolayısıyla çok büyük bir beklentide değilim" dedi. Çocuk vakalarındaki artışa da dikkati çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bunun nedeni Delta varyantının daha bulaştırıcı olması. Yoksa Delta varyantı bir mutasyon ile çocukta bir şeye adapte oluyor da onun için görülüyor değil. Tamamen tek özelliği, daha hızlı bulaşıyor. Hastalık yapıcı özelliği, ölüm oranları biraz daha yüksek. 'Çocuklarda daha ağır seyrediyor' dediğimiz bir tablo ortaya çıkmadı. Fakat çocuk vaka fazla çünkü toplam sayı fazla. Bazı firmaların pompalamasıyla 'çocuklar kapalı kalmışlar; D, C vitamini eksildi' şeklinde haberler çıkıyor. Bunlar son derece tehlikeli. Çocukların metabolizması yetişkine benzemez, 'ne olacak, bir vitamin de fazladan alsın' diyemeyiz. Çocuklardan ellerini çeksinler, uzak dursunlar. Çocuklarda herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç yok. Çocuklar sadece aşı ile korunabilir. Biz de aşı için yaşın daha aşağıya indirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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"SAYILAR TAM PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEME DÖNDÜ"

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüste tablonun değiştiğine vurgu yaparak, "Tablo biraz soğuk algınlığına benziyor, bu da işimizi zorlaştırdı. Geçen yıl bugüne kadar daha tedbirliydi insanlar, o yüzden solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ciddi oranda azalmıştı. Şimdi sayılar tam pandemi öncesi döneme döndü. En az o dönem kadar ağır nezle, soğuk algınlığı vakaları görüyoruz. Buna grip deme alışkanlığı var, bu çok yanlış. Henüz Türkiye'de grip vakası görmedik. Onu da görmeye başlamadan risk gruplarının hemen grip aşısını olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BİR AİLEYİ BIRAKIN, BEN DE AYIRT EDEMEM"

Koronavirüs ile soğuk algınlığının ayırt edilip edilmeyeceği ile ilgili Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

"Maalesef, öyle bir ayrım yok. Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem çocukta 'bu koronavirüs müdür yoksa soğuk algınlığı yapan virüs tablosu mudur' ayırt edemem. Ayırt etmenin tek yolu var; test. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız."

"KORONAVİRÜS VE GRİP ÇOK NADİREN BİR ARADA OLUR"

Ceyhan, koronavirüs ile gribin çok nadiren bir arada olacağını belirterek "Virüslerin özelliğidir bu; bir virüs enfeksiyonu geçirirken, ikinci bir virüsün yaygın bir hastalık yapmasını önleyecek bağışıklık sistemimiz maddeler salgılar. Bunu yeteri kadar engelleyemezse ikisini bir arada görürsünüz. Ama birinin arkasından diğerini görebilirsiniz, o zaman da ikinci görülen hastalık ağır seyreder. Grip de sanıldığı gibi burun akıntısı, hapşırık ile geçirilmez. Grip çok ağır bir tablodur; yatağa düşürür ve ciddi ölüm oranları vardır. Hastaneye yatışı gerektirir. Bunu da önlemeniz gerekir, yoksa hastanelerin yükü artar. Kendinde soğuk algınlığı hisseden kişilerin test yaptırması gerek" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan
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