Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap!

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN ŞİMŞEK: UYDURMUŞLAR

Bakan Şimşek istifa söylentilerine yönelik "Uydurmuşlar" cevabını verdiğini belirten şu ifadeleri kullandı:

Sordum, şu cevabı aldım:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “istifa etmek istedi” haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş:

“Uydurmuşlar”



