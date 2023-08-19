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Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap!

19.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Şimşek’ten istifa sorusuna tek kelimelik bir cevap geldiği öğrenildi.

Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap!

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN ŞİMŞEK: UYDURMUŞLAR

Bakan Şimşek istifa söylentilerine yönelik "Uydurmuşlar" cevabını verdiğini belirten şu ifadeleri kullandı:

Sordum, şu cevabı aldım:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “istifa etmek istedi” haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş:

“Uydurmuşlar”

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‘İstifa’ iddiaları sonrası açıklama geldi ‘İstifa’ iddiaları sonrası açıklama geldi


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Mehmet Şimşek istifa

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