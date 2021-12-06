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  4. Meksika'da sarhoş sürücü dehşeti! Bisikletli gruba böyle çarptı

Meksika'da sarhoş sürücü dehşeti! Bisikletli gruba böyle çarptı

06.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da sarhoş sürücünün yol kenarında ilerleyen bisikletli gruba aracıyla çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı. Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5’inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.

KAÇMAYI BAŞARAMADI

Kazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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