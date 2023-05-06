Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Tutuklayın beni

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 8 gün kaldı. Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın'da vatandaşlara hitap etti. Akşener'den önce konuşlan Yavaş, "Baktılar güç yetmiyor, İstanbul halkı kararını vermiş. Yedek güçlerini devreye soktular. Osman Öcalan'ı Binalı Yıldırım'a oy versinler diye televizyona çıkardılar. Doğru mu? Evet, insanlar dinlemedi. İktidarda kalmak için papaz elbisesi giyerim diyenler her türlü oynu oynuyor." dedi.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK var. Ben PKK'lı isem hainimdir. Tutuklayın kardeşim, dokunulmazlığım yok" dedi.

Meral Akşener'in açıklamasından satır başları:

"MENDERES'İN MEZARINI ÇAKIRBEYLİ'YE GETİRECEĞİM"

"Aklıma 2019'daki mitingi geldi. Allah'a şükür ilerisine geçmişiz, ardında kalmamışız. Menderes'in mezarını ailesi ve sizin istemenizle Çakırbeyli'ye getireceğim.

"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI EMEKLİYE SEVK EDECEĞİZ"

Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk. 14 Mayıs akşamında hep birlikte tarih yazacağız. Şimdi ondan sonra ne yapacağız. Gideceğiz, nezaketimizle emekliye sevk edeceğiz Erdoğan ve arkadaşlarını. Emekli olunca 10-15 maaş alanların yüzünü merak ediyorum. Pudra çekemeyecekler.

Muhterem, zenginliğinin, paranın yani bir yüzükle başladığınız noktada gemiciklerinin menşeini söyle. İstiklal mücadelesi verenlerin cebinde haram olmaz.

Bakan Soylu'nun taktığı şey erkek erkeğe evlilik. Daha ileri gitti, erkekle hayvanın evlenmesini serbest kılacakmışız. Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Sizin alınlarınızın neresi temiz kapkara bir leke var. Bu abilerin başında olan Recep Bey var. Bunları dalga geçerek anlatıyorum ama bu seçmeni, milleti ahmak yerine koyan bir zihniyettir. Bizi birbirimizle dövüştürüp bedava oy alan bir zihniyettir.

Aydın'ın burasını şereflendiren değerli kardeşlerim, sizin nereniz nasıl işgalci olursunuz? Aydın işgalcileri kanı pahasına sürüp atmıştır. Aydın'da işgalci bir kişi yoktur. Hepiniz kendi geçmişine bakın. Bir seçime gidiliyor ve bir karar vereceksiniz. Aydın'ın cezalandırılmasına mı, yoksa sizi soyanları emekli etmeye mi oy vereceksiniz.

"HARAMZADELER OLDULAR, BUNLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

82 puanla elenmiş, 52 puanla mülakatta atanmış gençler gördüm. Haramzadeler oldular, bunların önüne geçeceğiz. Elbette hepimizin ne olduğunu bildiğini iddia eden Recep Bey, milletin güvenliğinden sorumlusun. Onların haklarının ihlal edilmemesinden sorumlusun, sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın. Senin döneminde gencecik bir akademisten katledildi. Şimdi öyle enterasan bir şey ki, azmettiren ve katil biliniyor. Ne tuhaftır ki ne katil ne de azmettiren bulundu. Yemin olsun ki bunları bulup gereğini yapacağız. Bir daha Sinan'lar katledilmeyecek.

100 bin öğretmen hemen atanacak. Köy okullarını açacağız. 11 bin köy okulunu derhal, diğerlerini hemen açacağız. 250 bin öğretmen tayini var. Bütün çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak.

Küçük ölçekli ihtisas bölgeleri kuracağız. Hızlı tren hattı faaliyete girecek. Aydın'ın toplam ihracatını 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız.

Atatürk'e gıcık bunlar. Sadece bunun için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. Harama el uzatanın eli cezası kalmayacak.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: TUTUKLAYIN BENİ

Bana bakın ben PKK'lıymışım. Aydın'da, İstanbul'da PKK'lıyım, Van ve Hakkari'de faili meçhulcuyum. Buradan sesleniyorum. Sağ elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var, sol elinde Habur rezaleti var. Orada teröristler rahatsız olmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmini dışarı çıkarttın.

Habur rezaletini yaptın, Bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin. Akraba olmuşlar. Kırmızı bültenle arandığında haberim yoktu dedin. Bunlar ülke yönetiyor. Sağ elinde Hizbullah sol elinde PKK var. Beni PKK'lI isem hainimdir. Tutuklayın kardeşim, dokunulmazlığım yok. Seçim için bu kadar iftira ve çirkinlik... Ne alakası var."

MANSUR YAVAŞ: ADAM ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR İNANCINI YERLEŞTİRDİLER

Mansur Yavaş'ın açıklamasından satır başları:

"Çok farklı şeyler duymaya başladık. Seçim yoluyla bize darbe diyenleri duyduk. Evet tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için giriyoruz. Ankara seçiminde de yaşadık. Demokrasi 20 yılda evrileşeceğine şunu yaşadık; Seçime herkesin girmesi serbest ama kazanması yasak.

Ankara'da biliyorsunuz jeliboncu bir belediye başkanı vardı. 23 sene halkın gözünu boyadı. Ankara halkının gözünü boyadılar. Adam çalıyor ama çalışıyor inancını yerleştirdiler. Ankara'nın kaynaklarını bir oğluna televizyon, bir oğluna spor kulübü için harcadı.

İşçileri korkuttular, bir işçi çıkarmadım. O olmadı, yardımı kesecek dediler. Zaman zaman milliyetçi olurlar, zaman zaman milliyetçiliği ayaklarının altına alırlar.

Baktılar ki devletin bekasına bir şey olmuyor. İstanbul'a şöyle girdiler; İstanbul düşerse Mekke düşer, Büyük İsrail kurulur gibi laflarla insanları kandırmaya çalıştılar.

"YEDEK GÜÇLERİNİ DEVREYE SOKTULAR"

Baktılar güç yetmiyor, İstanbul halkı kararını vermiş. Yedek güçlerini devreye soktular. Osman Öcalan'ı Binalı Yıldırım'a oy versinler diye televizyona çıkardılar. Doğru mu? Evet, insanlar dinlemedi. İktidarda kalmak için papaz elbisesi giyerim diyenler her türlü oynu oynuyor.

Devletin bütün imkanları ellerinde. Askeri siyasete alet ediyorlar. Siyaset okula, camiye girdi. Ekonomi olarak da bitti. Yapacakları bir şey kalmadı. SİHA, İHA'ları görüyoruz. İyi yaptınız ama seçimle ne alakası var. Soğanı nasıl satacaksın, kiraları nasıl düşürüyorsun, bunları söyle. Ben o doğal gazı 200 bin aileye veriyorum.

Öyle bir güç zehirlenmesi oldu ki hiçbir hatayı kabul etmiyorlar. Bize söylüyor; Suriyeleştirecekler bu ülkeyi diye... Yabancı mafyalar fink atıyor bunun sebebi de başkası..."



