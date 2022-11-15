HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'in hemen yanındaydı, bir anda kendini yerde buldu! Herkesin yüreği ağzına geldi

Meral Akşener'in hemen yanındaydı, bir anda kendini yerde buldu! Herkesin yüreği ağzına geldi

15.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da ziyaretinde korku dolu anlar yaşandı. Akşener ve ekibinin dernek ziyaretinde bulunduğu sırada, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu oturduğu sandalyenin azizliğine uğradı. Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla yere düşerken, Akşener ve çevredekiler kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşadı.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Dernek ziyareti sırasında Akşener'in yanına oturan İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

AKŞENER DAHİL HERKESİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

fdgd

Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.

jghkghl

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Akşener'den dikkat çeken sözler: Rahatlarını bozmak üzere yola çıktım Akşener'den dikkat çeken sözler: Rahatlarını bozmak üzere yola çıktım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünyaya kriz uyarısı! "Daha büyüğünü yaşarız"Tüm dünyaya kriz uyarısı! "Daha büyüğünü yaşarız"
Saldırganın yanındaki kadınlar kim?Saldırganın yanındaki kadınlar kim?
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

İlginizi Çekebilir

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.