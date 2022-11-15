Meral Akşener'in hemen yanındaydı, bir anda kendini yerde buldu! Herkesin yüreği ağzına geldi

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Dernek ziyareti sırasında Akşener'in yanına oturan İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.