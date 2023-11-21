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Meral Akşener'in masasına o modelle gidecek! 'İYİ Parti' planının detaylarını canlı yayında anlattı: CHP lideri Özgür Özel vites artırdı

21.11.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de ortalık hayli karışık, istifalar peş peşe geliyor ancak gözler bir yandan da CHP ile yerel seçimde iş birliği yapılıp yapılmayacağında. Daha önce bu konuda sıcak mesajlar veren CHP lideri Özgür Özel vites artırıyor. Özel'in Meral Akşener'den randevu isteyeceği öğrenildi. Üstelik Özel o görüşmeye boş gitmeyecek, Akşener'e sunacağı model de hazır! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Özgür Özel mesajı geldi.

Meral Akşener'in masasına o modelle gidecek! 'İYİ Parti' planının detaylarını canlı yayında anlattı: CHP lideri Özgür Özel vites artırdı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'deki değişim üzerine verdiği "Bizim için değişen bir şey olmadı" mesajından sonra CHP ile iş birliğine yanaşıp yanaşmayacağı merak ediliyor. Özgür Özel ile görüşen gazeteci Şaban Sevinç'in canlı yayında aktardıkları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Sevinç'in değerlendirmesine göre CHP lideri Özel, İYİ Parti ile iş birliği için elinden geleni ardına koymayacak.

"GEÇMİŞTEKİ YANLIŞLARI REVİZE ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Görüşmelerinde Özgür Özel'i "heyecanlı ve sevinçli" gördüğünü ifade eden Şaban Sevinç şöyle devam etti:

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"Bu iki kelime tam Özgür beyi ifade ediyor. Kafasında birtakım projeler var, geçmiş dönemde yapıldığını düşündüğü yanlışları revize etmek var. Azerbaycan’a gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanından randevu talep etmiş. Ünal beyin Karabağ Savaşı'nda yaptığı açıklamaların bu seçimlerde CHP aleyhinde olumsuz bir etki yaptığını gözlemlemiş bizzat.

"AKŞENER'E BİR MODELLE GİDECEK"

Kafasında yerel seçimler var. İYİ Parti ile bir diyalog oluşturacak, Akşener'den randevu talep edecek. Sayın Akşener'e bir modelle gidecek. Ellerindeki belediyeleri korumanın ötesinde başka belediyeleri almayı planlıyor. CHP'deki değişimin Türkiye kamuoyuna olumlu yansıdığını söylüyor. Özel, İYİ Parti ile iş birliği için elinden geleni yapacak. İki partinin de kazan-kazan şeklinde iş birliği içinde olacak."

"KILIÇDAROĞLU YENİ YAŞAMINA ALIŞIYOR"

Sevinç'in bu değerlendirmelerini paylaştığı tv100 canlı yayınının bir diğer konuğu gazeteci Barış Yarkadaş ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden izlenimlerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

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Yarkadaş da Kılıçdaroğlu'nun "hayli moralli" olduğunu ifade edip şunları söyledi:

"Yeni yaşamına alışıyor gibi gördüm. Kemal Bey bir kere vakıf çalışmalarına ağırlık vermeyi düşünüyor. Bu vakıfta parti politikalarına destek için çalışacak. Kemal Beyin çevresindeki bazı arkadaşlarımız olağanüstü bir kurultaya gidileceğini, seçimden sonra yeniden bir kurultay yapılacağına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıyorlar ama benim Sayın Genel Başkan'ın anlatımlarından gördüğüm hiç böyle bir plan, program içerisinde değil.

'ÖZGÜR ÖZEL' MESAJI

Özgür Özel’in Başkanlığının desteklenmesini açıkça ifade etti. "Tüm CHP'liler Özgür Özel'e destek vermeli, bir yerel seçim yaklaşıyor. CHP'nin başarılı olması için hepimiz için çalışacağız" dedi. İstifa etmek isteyen arkadaşlarımızdan bahsedince "hiçbir arkadaşımız istifa etmemeli" dedi."

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