Mevsim değişiminden etkilenen saçlara hayat veren en başarılı bakım ürünleri

Vücudumuz gibi saçlarımız da mevsim döngülerinden etkilenir. Bir sıcak bir soğuk giden havalar, hormonların değişime uyum sağlama sürecini tamamlayamamış olması çoğumuzda saç dökülmesi, cansızlaşma, matlaşma sorunlarını da beraberinde getirir. Vücudun çalışma sistemi basit. Önce hayati organları besler, en son saçlara besin gönderir. Saçlar yeteri kadar vitamin, mineral alamadığından daha çabuk etkilenir. Mevsim değişiminin ruhsal ve görsel etkilerini hafifletmek için öncelikle sağlıklı bir beslenme programına geçmenizi öneririz. İkinci aşamada da saç bakımı rutininizi gözden geçiriyoruz. Saçlarınızı bir öyle bir böyle havalardan koruyacak ürünleri bakım rutininize eklemeye ne dersiniz?

Saçlarınızla gurur duyacaksınız

Neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz: L'Oréal Paris Elseve Hindistan Cevizi & Değerli Yağlar Eşsiz Karışım Banyo Öncesi Maske! Normal ve kurumaya meyilli saçlar için tasarlanan maske saçlarınızı ağırlaştırmadan bakım yapar. Hindistan cevizi içeren formülüyle saçlarınızda yarattığı değişimi anında fark edeceksiniz. Maskeyi üç farklı şekilde uygulayabilirsiniz. Banyo öncesi maskeyi saçınıza sürün, beş dakika bekleyin ve yıkayın. Saçlarınızın kolay taranması için şampuan sonrası saç uçlarınıza sürün, iki dakika bekletin. Bunlar yeterli değil, diyorsanız uyumadan önce maskeyi bütün saçınıza yedirin, uyanınca durulayın.

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Yağların gücü adına!

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Saçlarınızı besleyecek, bakım yapacak bu doğal yağ karışımını denedikten sonra anlata anlata bitiremeyeceksiniz. Bade Natural Güçlendirici & Besleyici Aromaterapi Saç Bakım Yağı'ndan bahsediyoruz. İçeriğindeki 10 bitkisel yağla saçlarınızın her bir telini onarır. İçinde neler varmış, hemen bakalım. Argan, Hindistan cevizi, jojoba, badem, zeytin, badem, avokado yağları saçı besleyen kısmı oluşturur. Lavanta yağı canlandırır, biberiye yağı hacim verir, nane yağı ferahlatır. Saç diplerine masaj yaparak başlayın, uçlarına kadar yedirerek devam edin. En az 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

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"Aman nazar değmesin" desinler!

Saçınızın mevsim değişiminden etkilenmesini önlemek için önce siz harekete geçin. "Keratin" kelimesini duymayan kaldı mı? Saçın esnekliği, dayanıklılığı saçtaki keratin moleküllerinin sağlığı ile doğru orantılı. Keratin molekülleri zarar görmüşse acilen onarım sürecine girmeleri gerekir. Hayır, keratin yüklemesi yapmak için mutlaka kuaföre gitmenize gerek yok. BOTANICA COMFORT Aşırı Yıpranmış Saçlar için Keratin Bakım Yağı'nı alıyorsunuz, sorunu evde çözüyorsunuz. Hadi durmayın, saçlarınız daha fazla yıpranmadan yükleyin keratini! Nasıl mı? Birkaç damla yağı elinize alın, nemli saçınıza sürün, bırakın...

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Saçlarınızla dost olun

Bambu; bazı kültürlerde barışın, bazı kültürlerde dostluğun simgesidir. Saçlarınızla barışıp dost olmak için bambu özleriyle güçlendirilmiş bir maskeye ne dersiniz? Pantene Maske Uzun ve Güçlü Keratin Koruyucu Dökülme Karşıtı Bambu + Biyotin, mevsim değişimindeki ısı farklarına karşı saçlarınızı korur. Maske saçlarınıza keratin yüklemesi de yapar. Sonuç mu? Biyotinle birleşen bambu özleriyle saçlarınız bambu kadar sağlam olur. Saçlarınızla ilgili tek sorunun dökülme ve matlaşma olmadığını biliyoruz. Pantene'in maskesi bunların yanında bir de sağlıklı uzama vadeder.

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Tam aradığınız destek

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Mevsim değişimlerinde saçlarımızla ilgili yaşadığımız sorunlara kısaca değinmiştik. Dökülme, yıpranma, elektriklenme, matlaşma... Önce sormak istediğimiz bir soru var. Saçlara anında etki eden durulanmayan bakım kremlerinden kullanmayan kaldı mı? Kısa vadede saçların daha sağlıklı görünmesini sağlayan, uzun vadede saçların yapısını iyileştiren durulanmayan bakım kremleri hayatımızı kurtarır hale geldiler. Durulanma gerektirmeyen Urban Care Intense Keratin Sıvı Saç Bakım Kremi, bitkisel keratinlerle saçınızın onarımını yapar. Banyodan sonra nemli saçınıza sıvı kremi püskürtün, durulamadan bırakın.

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Kokusuna karşı koyamayacaksınız

Konunun saç bakımı olduğunu biliyoruz ama mis gibi bir kokuya hangimiz hayır diyebiliriz? Avokado ve pirinç yağları, bal, meyve özleri, E vitamini ile formülü zenginleştirilen Milk Shake Active Milk Mask'in adını hiç duymuş muydunuz? Maskenin ana maddesini ise süt proteinleri oluşturuyor. Milk Shake Active Milk Mask'i temiz, nemli saçınıza sürün. Beş dakika bekleyip tarayın ve durulayın. Mevsimin kararsızlığı yüzünden kurumuş, hasar görmüş saçlarınızın kısa sürede nasıl yenilendiğini kendiniz göreceksiniz.

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Merhaba yeni saçlar

Mevsim döngülerinde saçlarınız avuç avuç elinize mi geliyor? Ne kadar canınızın sıkıldığının farkındayız? Hadi, yeni saçlara biraz destek verelim! Yves Rocher Saç Oluşumunu Destekleyen ve Dökülmeyi Engelleyen Saç Bakım Kürü, saç derisinden bakıma başlar. Saç köklerinin beslenmesini sağlar. İçeriğindeki beyaz acı bakla özü saç diplerinin yapısını düzenler. Sebum salgısı düzene girince de saçlarınızın dökülmesi sona erer. Yeni saçlar mı? Saç derisinin yapısı güçlenip kökler harekete geçtikçe yeni saçlarınızı hissetmeye başlayacaksınız. Kür, bir ay boyunca uygulanır. Etkisi ise kür bitmeden görülür... Bütün saç tiplerine uyumludur.

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Kökünden ucuna

Sağlıklı saçların kaynağı, sağlıklı saç derisidir. Bu yağ, mevsim geçişlerinde saç derisinde de sorunlar yaşayanlar için ideal. Hangi yağ mı? Oilwise Saç Serumu tabii. Ürün; Hint, lavanta, kayısı, susam, keten tohumu yağları içerir. Omega 3, E vitamini ve diğerleri... Saçınız için ne ararsanız formülünde mevcut. Uygulamasından başlayalım: Bir miktar yağla saç derinize hafifçe masaj yapın. Aman acele etmeyin, dipleri zedelemenizi istemeyiz. Sonra bir miktar yağ daha alın, saçın gövde kısmına sürün. Bonenizi takın, yıkamadan önce en az 15 dakika bekleyin.

Oilwise Saç Serumu bu sayfada sizi bekliyor.

Koşun, detoks yapıyoruz

Herkesin John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi var mı? Saçlarımıza detoks yapıyoruz! Mevsim değişiyor, yükselen stres seviyesinin farkında mısınız? Hangi stres mi, hem sizin hem de havanın... Saçlarınızı neden elektriklenmeye başladı sanıyorsunuz? Sakinleşme zamanı! Yeşil çaydan gelen antioksidanlar ve avokado yağının besleyici yönü birleşince ortaya harika bir birliktelik çıkmış. Bundan neden yararlanmayalım? Maske saçı bir yandan kirlerden arındırırken bir yandan tamir eder. Serinin şampuanı, kremi ve saç spreyiyle maskenin etkisini pekiştirebilirsiniz.

John Frieda Detoks etkili maskeyle saç bakımı rutininizi değiştirin, tıklayın yeter.

Yeniden yapılanın

Başlık biraz iddialı mı oldu sizce? Bizce değil. Toni & Guy Yeniden Yapılandırıcı Yoğun Onarıcı Saç Bakım Maskesi kullandığınızda sizce de olmayacak. Mevsim geçişlerinde saçlara her zaman olduğundan fazla bakım yapmak gerekir. Gerekli olan bütün bakımı tek bir kutuya sığdırmak eğlenceli olmaz mıydı? Maskenin orijinal adı Damage Repair. Ne demek istemişler? Hasar gören saçları onarır, yeniler. Bakıma başlamadan önce saçlarınızı yıkıyorsunuz. Maskenin etkisini gösterebilmesi için saç tellerinin ve derisinin temiz olması önemli. Nemli saçınızın her bölgesine maskeyi eşit oranda uyguluyorsunuz. 5-6 dakika bekleyip yıkıyorsunuz. Değişimi hissettiniz mi?

Yeniden yapılanmaya hazır mısınız, bu sayfaya bakabilirsiniz.

