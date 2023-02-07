MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon TL'lik yardım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak, deprem bölgesi için alınan OHAL kararını desteklediklerini açıkladı. MHP lideri Bahçeli ayrıca, depremle mücadele adına AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

OHAL KARARINA DESTEK

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

AFAD'A 1 MİLYON TL'LİK YARDIM

Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun."