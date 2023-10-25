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Microsoft ve Alphabet'in gelirleri temmuz-eylül döneminde yükseldi

25.10.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri temmuz-eylül döneminde artış kaydetti.

Microsoft ve Alphabet'in gelirleri temmuz-eylül döneminde yükseldi

Takviminde 30 Eylül 2023'te sona eren 3 aylık dönemi 2024 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 56,5 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin aynı döneminde 50,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 27 artarak 22,3 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 17,6 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un geçen yılın temmuz-eylül döneminde 2,35 dolar olarak hesaplanan hisse başına net karı, bu yıl 2,99 dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirketin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, "Copilot" ile yapay zeka çağını dünyanın her yerinde insanlar ve işletmeler için gerçeğe dönüştürdüklerine işaret ederek, "Müşterilerimiz için üretkenlik artışı sağlamak amacıyla yapay zekayı teknolojinin her katmanına, her rol ve iş sürecine hızla aşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Microsoft Mali İşler Direktörü (CFO) Amy Hood da şirketin bulut biriminin gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 31,8 milyar dolara ulaştığına ve mali yıla güçlü bir başlangıç yapılmasını sağladığına dikkati çekti.

ALPHABET DE AÇIKLADI

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in elde ettiği gelir temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 76,7 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 69,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 yükselerek 19,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı çeyreğinde 13,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Alphabet'in geçen yılın temmuz-eylül döneminde 1,06 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,55 dolara yükseldi.

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, arama motoru, YouTube, Pixel cihazları ve bulut gibi ürünlerinde yapay zeka destekli yeniliklerle bu çeyrekte elde edilen finansal sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Yapay zekayı herkes için daha faydalı hale getirmeye odaklanmaya devam ediyoruz, heyecan verici bir ilerleme var ve daha fazlası gelecek." ifadesini kullandı.

Alphabet CFO'su Ruth Porat da, arama motoru ve YouTube'daki anlamlı büyüme ile bulut hizmetlerindeki ivme sayesinde kayda değer gelir artışıyla işlerinin temel gücünün yeniden ortaya çıktığını vurguladı.

Porat, sürdürülebilir mali değer sağlamak için makul sermaye tahsisine odaklanmaya devam ettiklerini aktardı. (AA)

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