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Millet İttifakı'nda sayı düştü, o partiler de pusuladan çıkarıldı! Kritik haftaya girildi: İşte 14 Mayıs için merak uyandıran son tablo

10.04.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette hayli hareketli geçen bir hafta sonunun ardından 14 Mayıs seçimlerinde yer alacak partilerin tablosu netleşti. Oy pusulası, milletvekili adayı listesini teslim etmeyen partilerin çıkarılmasıyla son halini aldı. Kesin listenin hazırlanması içinse bu haftaki süreç önem taşıyor. Gelinen noktada Millet İttifakı'ndan 4 parti pusulada yer almayacak. Pusuladaki parti sayısı 32'den 26'ya düştü.

Millet İttifakı'nda sayı düştü, o partiler de pusuladan çıkarıldı! Kritik haftaya girildi: İşte 14 Mayıs için merak uyandıran son tablo

Kurmayların yoğun çalışmaları ve genel başkanların son noktayı koymasıyla hazırlanan milletvekili aday listeleri dün YSK'ya teslim edildi. Hemen hemen tüm partilerin listelerinde yer alan birçok isim ilgi odağı oldu, gündeme damgasını vurdu. 14 Mayıs'ta sandık başında karşılaşılacak tablo ise merak konusu oldu.

6 PARTİ PUSULADAN ÇIKARILDI

YSK'ya listelerini teslim eden partiler arasında eksikleri bulunan partilere bu hafta bildirim yapılacak. Mevcut tabloya göre pusuladan 6 parti çıkarıldı. Böylece 26 partinin logosu ve ismi pusulada yer alacak.

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MİLLET İTTİFAKI 2 PARTİYLE KATILIYOR

Listelerin teslimine günler kala seçime CHP listelerinden girme kararı alan 4 parti de pusuladan çıkarılacak. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti pusulada olmayacak.

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CHP LİSTESİNDE 1. SIRADA ADAY OLDU! PARTİSİ SEÇİMDE YER ALMAYACAK

Ayrıca Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp Erzincan 1. sıradan aday Mustafa Sarıgül'ün liderliğini yürüttüğü Türkiye Değişim Partisi ve Yeni Türkiye Partisi de (eski adıyla Muhafazakâr Yükseliş Partisi) seçimde yer almayacak.

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