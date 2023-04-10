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  4. 'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti! CHP'nin uzun gecesinde 'gerginlik' iddiası: "Kılıçdaroğlu listeye almadı"

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti! CHP'nin uzun gecesinde 'gerginlik' iddiası: "Kılıçdaroğlu listeye almadı"

10.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partilerin milletvekili adayı listelerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin liste tesliminden önce aday belirlemek üzere gerçekleştirdiği toplantıların uzun sürmesi ve sürekli ertelenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Kulislerde konuşulanlara göre cumartesi günkü toplantıda gerginlik çıktı, öyle ki CHP'nin önde gelen kurmaylarından biri toplantıyı terk etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu detayı ise toplantıya damgasını vurdu.

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti! CHP'nin uzun gecesinde 'gerginlik' iddiası: "Kılıçdaroğlu listeye almadı"

Millet İttifakı'ndan İYİ Parti dışındaki 4 partinin 14 Mayıs'taki genel seçimlere CHP listelerinden girmesinde uzlaşılmasıyla ortak liste hazırlıkları sırasında yoğun mesai harcandı. İddiaya göre o toplantılarda gerginlik de eksik olmadı.

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"OLDUKÇA UZUN BİR GECE"

Cumartesi saat 19.00'da yapılması planlanan toplantının dün sabah saat 07.00'ye ertelendiğini hatırlatan CNN Türk Muhabiri Melike Görür, cumartesinin oldukça uzun bir gece olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

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"KILIÇDAROĞLU BİRÇOK İSMİ LİSTEYE ALMADI"

"İki konu var aslında. Millet İttifakı ile girileceği için ilk olarak Demokrat, Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri, CHP’nin listelerinde girecekler. Bu nedenle birçok isme yer kalmayacağı iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu’nun da birçok ismi listeye almadığı belirtiliyor. 40 kontenjanın partilere ayrılacağı belirtiliyor."

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TOPLANTIYI TERK ETTİ! 'İMAMOĞLU' DETAYI... "SÜREKLİ GERGİNLİK ÇIKTI"

Parti Meclisi toplantısına seçici kurul toplantısı nedeniyle geçilemediğini öne süren Görür, "Bu toplantıda sürekli gerginlik çıktığı belirtiliyor" diyerek şunları aktardı:

"Bu kapsamda da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği belirtiliyor. Kontenjanlarda sürekli sayı değişti. DEVA Partisi’nin birçok isteği olduğu belirtiliyordu. Partiler arası temaslar da vardı.”

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