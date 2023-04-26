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Karamollaoğlu ve Uysal eşlik etti, Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da duyurdu: Özelleştirilen o fabrikayı geri alacağım

26.04.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler kala Millet İttifakı Afyonkarahisar'da seçim mitingi düzenledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özelleştirilen şeker fabrikasını geri alacağını söyledi. CHP lideri "Söz veriyorum şeker fabrikasını geri alacağız ve orada Afyonlular çalışacak" diye konuştu.

Karamollaoğlu ve Uysal eşlik etti, Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da duyurdu: Özelleştirilen o fabrikayı geri alacağım

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 18 gün kala mitinglerine ara vermeden devam eden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu'a Afyon'daki mitingde cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal eşlik etti.

GÜLTEKİN UYSAL: "BUNLAR MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ"

Kürsüye ilk çıkan isim Demokrat Parti lideri Uysal oldu. Hemşehrilerine seslenen Uysal, "Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Türk demokrasisinin belki de en zor sınavını vereceğimiz 14 Mayıs seçimlerine ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Bizim derdimiz sadece bir iktidar değişikliği değildir" diyen Uysal, "Bu coğrafyada anaların, evlatlarının yerine mezar taşlarına sarılmasın istiyoruz. Bu coğrafyada doğan insanlarımız güven içerisinde geleceğini arasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, şunları ifade etti: "Bunlar mevsimlik milliyetçi, her kalıba girerler. Kendi yanlışları dolayısıyla, Suriye politikaları dolayısıyla, Suriye’de bir PKK devleti kurulması için şartları oluşturan bu AK Parti iktidarı şimdi muhalefeti suçluyor."

Uysal'ın ardından bu kez kürsüye Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu geldi.

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"Geçim sıkıntısı herkesin derdi" diyen Karamollaoğlu şunları söyledi: "Sadece işsizler sıkıntı çekmiyor. Esnaf da emekli de memur da büyük bir sıkıntı içinde. Sadece ekonomik değil, sosyal yönden de sorunlarımız var. Özellikle iktidarda bulunan arkadaşlar kardeşliği pekiştirecek ifadeler kullanacaklarına bizi düşmanlaştıracak ifadeleri kullanmaktan çekinmiyor. Biz buna rıza göstermiyoruz."

"DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM" SLOGANINA GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğru zaman, doğru adam" sloganına göndermede bulunan Karamollaoğlu, "Doğru zaman, doğru adam diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu sistemin kurucusu, bu sistemin manisi olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar. Bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Bundan kurtulmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: O FABRİKAYI GERİ ALACAĞIM

Son olarak kürsüye cumhurbaşkanı yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da özelleştirilen şeker fabrikasını seçimi kazanması halinde geri alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu "Söz veriyorum söz geleceğiz ve o fabrikayı geri alacağız. Şeker fabrikasını geri alacağız ve orada Afyonlular çalışacak. 34 yıl sonra bakın Türkiye şeker ithal etti. Her şeyi ithal ediyorlar. Memleketi yabancıları doyurmaya başladı, bir de afrayla tafrayla geziyor 'biz milleyetçiyiz' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz." diye konuştu.

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"Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi ve memur çalıştırır" diyen Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz, kadrolu öğretmen çalıştırır. Ne dedik, Bay Kemal geliyor! Kimse unutmasın, bütün hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Halka doğruları söylemeyene oy verecek misiniz, halkı aldatanlara oy verecek misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, 'Hayır' yanıtı almasının ardından "Güzel, Afyon'dan Cumhur İttifakı'na oy çıkmayacak anlaşılan" cevabını verdi.

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