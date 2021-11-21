Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li isim tarih verdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyaset gündeminde uzun zamandır merak edilen, "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları üzerine Altay, adayın kim olacağını açıklamadı ancak adayın açıklanacağı günü duyurdu.

"SEÇİM KARARININ ALINDIĞI GÜN AÇIKLAYACAĞIZ"

Altay, sunucunun "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertük'te katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olacak mı? sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:



Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığı bir kişiye endekslenemez. Kurala, devlet aklına, bilgiye endekslenir. Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor, buna bakmamız lazım. Ben milletin sağduyusuna güveniyorum. İttifak nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor? O da çok önemli. Bir anlamda Türkiye'yi selamete çıkaracak ve yeniden inşa edecek, altını özellikle çizeyim bir anlayışa ihtiyacımız var. Milli kurtuluş savaşında nasıl taraflar bir araya geldiyse. Şimdi bozulan devlet çarkının yeniden inşa edilmesi lazım. Katı ideolojinin dışında, çağdaşlığı, demokrasiyi örnek alarak. Herkesi kucaklayarak inşa edilmesi lazım.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçmesinden gurur duyduğunu ancak böyle bir hedefe odaklanmadığını, öncelikli hedefinin "zengin bir Ankara" olduğunu söylemişti.



