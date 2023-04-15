HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de! CHP ve İYİ Parti İl Başkanlığı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de! CHP ve İYİ Parti İl Başkanlığı ziyaret etti

15.04.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olarak açıklanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki programları kapsamında CHP ve İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de! CHP ve İYİ Parti İl Başkanlığı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olan Akar, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığına geldi.

2

İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık." dedi. Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Akar da vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

1

"ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERE, RİSKLERE, TEHLİKELERE KARŞI BİR OLMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır. Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

232

Bir tarafta depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını diğer tarafta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek, yıllardan beri asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından inşallah kurtaracağız. Güven, refah içinde 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber yaşaması için bize ne düşüyorsa üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

"KAYSERİ'NİN BİR GELENEĞİ VAR"

Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığına geçen Akar'ı İl Başkanı Adil Demir ve il yönetimi karşıladı. Nazik ziyaretinden dolayı Akar'a teşekkür ettiğini dile getiren Demir, "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz." diye konuştu.

33

Demir ve diğer yetkililere teşekkür eden Akar, "Ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için elimizden gelen ne ise bugüne kadar hep beraber yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seçimleri, demokrasinin önemli bir süreci olarak nitelendiren Akar, "14 Mayıs'a kadar fikirlerimizi, görüşlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Vatandaşımız tercihini yapacak, hepimiz ona saygı göstereceğiz" dedi.

3

Bir taraftan güvenliğin sağlanması diğer taraftan da hiçbir ayrım olmaksızın 85 milyonun rahatı, huzuru için çalıştıklarını belirten Akar, "Bunun için çalıştık, çalışacağız. Bu konuda tabii ki konuşacak, görüşecek, tartışacağız. Kayseri'nin zaten bir geleneği var, iç içe girmiş bir topluluk, ayrılık gayrılığımız yok. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız." açıklamasında bulundu. (AA)

3. erteleme onu da kuşkulandırdı! Bakanlar arasında 'komplo' diyaloğu 3. erteleme onu da kuşkulandırdı! Bakanlar arasında 'komplo' diyaloğu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...
Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'
Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Hulusi Akar CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Marmara'da korkutan görüntü

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Marmara'da korkutan görüntü

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.