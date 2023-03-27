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Milyonlarca kişiden hakaret aldı ama bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

27.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik kişiden kişiye göre değişen bir kavram olsa da altın oran ve belirli ölçüler ideal güzelliği belirleyebiliyor. Dünyanın en güzel kadınını seçmek için her yıl bir sürü testler ve yarışmalar yapılıyor. Bir uzman bilimsel olarak dünyanın en güzel yüzüne sahip olan ünlüyü açıkladı.

Milyonlarca kişiden hakaret aldı ama bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

Dünyanın en güzel yüzüne sahip olan kadını ve erkeği ünlüler üzerinden örneklendiriliyor. Bir uzman, bilimi kullanarak Amber Heard'ın "dünyanın en güzel yüzüne" sahip olduğu yönünde bir önermede bulundu. Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Amber Heard'ın sosyal medyadan aldığı tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bilimsel olarak dünyanın en güzel yüzüne sahip olduğu bilgisi de farklı tepkilere neden oldu.

ÖLÇÜM ALTIN ORAN KULLANILARAK YAPILDI

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Dr. Julian De Silva, bilime göre Heard'ün teknik olarak dünyanın en güzel yüzüne sahip olduğu sonucuna vardı. Silva, 1.618 olan Yunan Altın Güzellik Oranına atıfta bulunan bir yüz haritalama tekniği kullandı. "Phi" olarak da bilinen bu oran, "bilimsel olarak en güzel" insanların kim olduğunu belirlemek için gözler, burun, dudaklar, çene ve genel yüz şekli dahil olmak üzere yüz özelliklerinin mükemmel oranını özetler.

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2016'da De Silva, yukarıda listelenenler de dahil olmak üzere yüzün 12 önemli noktasını analiz etti ve Heard'ün bu teoriye yüzde 91,85 doğrulukla katıldığını buldu. O sırada Us Weekly'ye şunları söyledi: "Yunanlılar, oranın doğada her yerde olduğunu keşfettiler ve binlerce yıldır dünyanın en güzel yüzlerinin gizli formülünü taşıdığı düşünüldü."

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Bu hipotezle ilgili pek çok sorun yaşandı ve birçok kişi bu kavramı, beyazlığı güzellik standardı olarak konumlandırmanın bir yolu olmakla suçladı. Dr. Asani , "Dr. De Silva'nın hesaplamaları, çeşitli beyaz insanlara birden fazla kez 'en güzel' unvanının verilmesine yol açtı" diye yazdı.

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Bilim uzmanı, Silva'nın iddialarının potansiyel kusurlarını ve belirsiz doğasını vurgulayarak devam etti. Dr. Asani, "Bununla birlikte açık olan şu ki, liste(ler) çoğunlukla beyaz insanları/Avrupa merkezli yüz hatlarına sahip kişilerden oluşuyor.
Yani, Heard'ün teknik olarak güzel bir yüze sahip olduğu inkar edilemezken, onun dünyanın en güzel yüzü olduğunu söylemek büyük bir abartı."

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