Misafirliğe gitti evde canına kıydı! "Atlayamazsın" dediler, herkesin kanı dondu: "Aşağıya bakıp 'Hadi görüşürüz' dedi"

20 yaşındaki genç Acar'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken olayı görenler hayrete düştü. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Alkollü ve bunalımda olduğu ileri sürülen Acar, görgü tanığının ifadesine göre ayakkabılarıyla balkona çıkıp aşağı atladı, aşağıdakiler ise Acar'a küfredip "Atlayamazsın" dedi. İşte tüm ayrıntılar...

7. KATTAN ATLADI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’ndeki bir site içerisinde 11 katlı apartmanda meydana geldi. İddialara göre bunalımda olan 20 yaşındaki Ahmet Acar, misafirliğe geldiği arkadaşının evinin balkon demirine çıktı. Alkollü olduğu da ileri sürülen genç, 7’nci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan ve kanlar içerisinde kalan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“AŞAĞIYA BAKIP ‘HADİ GÖRÜŞÜRÜZ’ DEDİ VE ATLADI”

Olayın tanıklarından Sümeyye Soysal, “Balkona çıkmıştım. Birisi balkon demirlerinin üzerine çıkmıştı. Sonra aşağıya bakıp da ‘Hadi görüşürüz’ dedi ve atladı. Normal birisinin yapacağı bir hareket değildi. Ayağının ve ellerinin kırıldığını söylediler. Misafirmiş burada. 7’nci kattan atlamış. Durumu çok ağırdı. Vücudunda morluklar vardı” ifadelerini kullandı.

"AŞAĞIDAN 'ATLAYAMAZSIN' DEMİŞLER"

Bir diğer tanık Mustafa Daldal ise “Vatandaşlar toplanmıştı. Bir genç ayakkabılarıyla birlikte balkona çıkmış. Aşağıdan küfür etmişler, ‘Atlayamazsın’ demişler. Misafir olarak gelmiş. Atladıktan hemen sonra ölmüş. 7’nci kattan ayakkabılarıyla beraber atlamış. Demek ki içeride bir tartışma çıkmış” dedi.

(İHA)

