Moda uzmanı belirtti! Bu kıyafetler ucuz görünüme sebep oluyor

Her geçen gün kıyafet üzerine yeni fikirler ortaya atılıyor. Moda sürekli olarak değişim gösteriyor. Bir iki yıl önce gözümüze güzel gelen parçalar şu anda oldukça demode görülebiliyor. Moda uzmanı Liz Teich, TikTok hesabı üzerinden ucuz görünüm yaratan ufak detayları paylaştı. Birçok kadın kıyafetlerini bu detayların farkında bile olmadan alıyor.

KENDİNDEN BAĞLANMALI GÖMLEKLER

Liz Teich, gömlek veya bluz satın alırken bunların kendinden bağlamalı olmamasına dikkat etmeniz gerektiğini belirtti. Hazır bağlanmış gömleklerin ucuz bir görünüm yarattığını söyleyen Liz, bu gömlekleri almak yerine kendi gömleklerinizi bağlayabilir veya içinize sokabilirsiniz dedi. Ayrıca hazır bağlanmış gömlekler kombin yapma sayınızı kısıtlayacaktır.

KOLLARI KIVRILMIŞ GÖMLEKLER

Liz, tıpkı bağlanmış gömlekler gibi kolları kendiliğinden kıvrılmış gömleklerinde hatalı parçalar olduğunu söyledi. Liz Teich, kollar kıvrılmış gömlekler için "Asla iyi görünmüyor. O düğmeyi kesin, manşonu kendiniz sarın ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçının," diye tavsiyede bulundu.

YANLIŞ KOT PANTOLON SEÇİMİ

Kot pantolonların tüm görünüşü değiştirdiği biliniyor. Liz, seçtiğiniz kot pantolonların stilinize ve bedeninize uygun görünmesi gerektiğini söyledi. Kot pantolonların kolayca ucuz gösterebildiğini belirten Liz, kot pantolon alırken daha az esneyen ancak daha rahat olan parçaları seçmeniz gerektiği hakkında uyardı.

