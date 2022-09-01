Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek için bu 3 hatadan uzak durun

Kıyafetlerin bakımlı ve uyumlu görünmesi çok daha kaliteli bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Özellikle ilk girilen ortamlarda kıyafetlerden kişiler hakkında ön yargılara neden olabiliyor. Yapılan basit hatalar oldukça kötü görünümlere sebep olabiliyor. TikTok’ta paylaşım yapan moda uzmanı Anda uzak durmanız gereken 3 hatayı açıkladı.

ÇOK FAZLA LOGO KULLANIMI

Aldığınız pahalı kıyafetlerin logosunu göstermek isteyebilirsiniz. Ancak çok fazla logo kullanımı hem göz yoruyor hem de kalitesiz bir görünüme yol açıyor. Anda, "Logoları karıştırmaktan kaçının, markalar için yürüyen bir reklam olmak istemezsiniz" dedi.

AÇIK RENK KIYAFETİN ALTINA SİYAH AYAKKABI

Siya ayakkabılar kombin kurtarıcı olarak görülüyor. Her kadının dolabında olan siyah ayakkabıyı beyaz ve açık renk kıyafetlerle de kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz. Anda, "Beyaz pantolonla siyah ayakkabı giymekten kaçının. Siyah, beyazla karşılaştırıldığında çok serttir ve ayaklarınızı keser. Bunun yerine beyaz, nötr veya açık renkli ayakkabılar tercih edin."

YANLIŞ SÜTYEN KULLANIMI

Evet sütyenleriniz kıyafetlerden bariz bir şekilde gözükmüyor olabilir ama kıyafetin görünüşünü etkiliyor. Özellikle açık renk kıyafetlerde kullanılan koyu sütyenler kötü görünümlere sebep oluyor. Özellikle sütyen askılarının görünümü istenmeyen bir durum yaratıyor. Sütyen askılarınızın görünümünden uzak durmak için straplez sütyenleri tercih edebilirsiniz.



