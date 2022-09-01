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Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek için bu 3 hatadan uzak durun

01.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerimiz tüm görünüşümüzü etkileyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. O günlük modumuzu bile etkileyen kıyafetlerde yapılan basit hatalar oldukça kötü görünümlere sebep olabiliyor. Moda uzmanı Anda, zarif bir görünüm için asla uygulamamanız gereken hataları paylaştı. Günlük olarak çok sık yapılan bu hatalardan uzak durmak daha kaliteli bir görünüm sağlıyor.

Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek için bu 3 hatadan uzak durun

Kıyafetlerin bakımlı ve uyumlu görünmesi çok daha kaliteli bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Özellikle ilk girilen ortamlarda kıyafetlerden kişiler hakkında ön yargılara neden olabiliyor. Yapılan basit hatalar oldukça kötü görünümlere sebep olabiliyor. TikTok’ta paylaşım yapan moda uzmanı Anda uzak durmanız gereken 3 hatayı açıkladı.

ÇOK FAZLA LOGO KULLANIMI

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Aldığınız pahalı kıyafetlerin logosunu göstermek isteyebilirsiniz. Ancak çok fazla logo kullanımı hem göz yoruyor hem de kalitesiz bir görünüme yol açıyor. Anda, "Logoları karıştırmaktan kaçının, markalar için yürüyen bir reklam olmak istemezsiniz" dedi.

AÇIK RENK KIYAFETİN ALTINA SİYAH AYAKKABI

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Siya ayakkabılar kombin kurtarıcı olarak görülüyor. Her kadının dolabında olan siyah ayakkabıyı beyaz ve açık renk kıyafetlerle de kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz. Anda, "Beyaz pantolonla siyah ayakkabı giymekten kaçının. Siyah, beyazla karşılaştırıldığında çok serttir ve ayaklarınızı keser. Bunun yerine beyaz, nötr veya açık renkli ayakkabılar tercih edin."

YANLIŞ SÜTYEN KULLANIMI

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Evet sütyenleriniz kıyafetlerden bariz bir şekilde gözükmüyor olabilir ama kıyafetin görünüşünü etkiliyor. Özellikle açık renk kıyafetlerde kullanılan koyu sütyenler kötü görünümlere sebep oluyor. Özellikle sütyen askılarının görünümü istenmeyen bir durum yaratıyor. Sütyen askılarınızın görünümünden uzak durmak için straplez sütyenleri tercih edebilirsiniz.

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