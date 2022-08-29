Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek istiyorsanız bu parçalardan uzak durun

Dolabınızda sadece moda diye aldığınız ve nasıl kombinleneceğini bilmediğiniz kıyafetleriniz olabilir. Dönem dönem farklı tarzda kıyafetleri sadece popüler olduğu için alıyor olabiliriz. Ancak bu kıyafetler hem boşuna paraya hem de zariflikten uzak bir görünüme sebep oluyor. Antonia Hingham, Tiktok hesabı üzerinden yazın asla giymemeniz gereken parçaları paylaştı. Herkesin istediğini giyebileceğini ancak bu parçaların zarif bir görünümden uzaklaştırdığını belirtti.

ZARİF GÖRÜNMEMENİZE YOL AÇAN PARÇALAR