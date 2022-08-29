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Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek istiyorsanız bu parçalardan uzak durun

29.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar daha zarif bir görünüm için kombin fikirleri arıyor. Zarif parçaların temeli düz ama kaliteli duran parçalardan geçiyor. Tiktok üzerinden paylaşım yapan bir kullanıcı zarif görünmek için asla giymemeniz gereken parçaları gösterdi.

Moda uzmanı paylaştı: Zarif görünmek istiyorsanız bu parçalardan uzak durun

Dolabınızda sadece moda diye aldığınız ve nasıl kombinleneceğini bilmediğiniz kıyafetleriniz olabilir. Dönem dönem farklı tarzda kıyafetleri sadece popüler olduğu için alıyor olabiliriz. Ancak bu kıyafetler hem boşuna paraya hem de zariflikten uzak bir görünüme sebep oluyor. Antonia Hingham, Tiktok hesabı üzerinden yazın asla giymemeniz gereken parçaları paylaştı. Herkesin istediğini giyebileceğini ancak bu parçaların zarif bir görünümden uzaklaştırdığını belirtti.

@antoniahigham Ditch these if you want to look elegant and refined this summer ???? #elegantoutfitsideas #elegantoutfit #fyp #classyoutfit #elegancetips #oldmoneyoutfits #elegantlady #classystyle ♬ Come & Get It - Selena Gomez

ZARİF GÖRÜNMEMENİZE YOL AÇAN PARÇALAR

  • Neon kıyafetler
  • Bucket şapkalar
  • Büyük güneş gözlükleri
  • Minik çiçekli elbiseler
  • Deniz kabuğu kolyeler

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