Modanın nabzını tutan kalın taban tutkunlarına 200 TL altına bot ve çizme önerileri

Kadınların topuklu ayakkabı tutkusu, kalın tabanlı ayakkabıların neden moda olduğunun kanıtı. Boyu uzun göstermeye yarayan kalın tabanlı ayakkabılar, konfor konusunda diğer topuklu ayakkabılardan bir adım önde. Kalın tabanın en çok kullanıldığı ayakkabı çeşidi olan bot ve çizmeler, kış şartlarında ayaklarınıza sağladığı sıcaklık ve rahatlık sebebiyle artık kombinlerin vazgeçilmez parçası. Asi ve havalı duruşuyla trend olan kalın tabanlı botun moda rüzgarına uygun fiyatla katılabilirsiniz. Kalın tabanlı birbirinden güzel bot ve çizmeleri beğeninize sunuyoruz. Üstelik hepsinin fiyatı 200 TL'nin altında. Sizi daha fazla bekletmeden birbirinden güzel botları konuşmaya başlayalım.

1. Kalın taban deyince akla postal gelir

Kalın tabanlı ayakkabı modasının çıkış noktası postallar olabilir. Yüzyıllardır formunu koruyarak bugünlere gelmiş olan postal, asi ve sert tarzıyla stilinize havalı bir duruş getirebilir. Bu etkiyi yakalamanız için kalın tabanlı postalların en güzel örneklerinden birini sahneye alalım. Bot&Bootie Postal, kış mevsimine yakışan soğuk gri rengi ve kalın dişli tabanıyla sizi kendine hayran bırakabilir. Topuk boyu 5.5 cm olan bu botla yağmur çamur demeden gezebilir, dondurucu soğuklarda ayaklarınızı sıcak tutabilirsiniz.

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2. Hem sneaker hem bot, kalpleri çalmaya yeter

Yaz ayları geçti diye sneakerlardan vazgeçmenize gerek yok. İnci Dusty Bej Sneaker Bot ile yola devam edebilirsiniz. Spor ayakkabı stilinde tasarlanan bu botla modayı yakalayabilirsiniz. Bej rengiyle de birçok kombine uyum sağlayabilecek olan bot, havalı kombinlerin mimarı olabilir. Asimetrik beyaz taban ve şeffaf tırtıkların hareket kattığı ayakkabı, size kış kombinlerini sevdirecek güce sahip. Bu botu ister pastel renklerle kombinleyerek bir bütün oluşturabilir, isterseniz de koyu renklerin altına kullanarak kombininize hareket kazandırabilirsiniz.

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3. İki trend bir arada: Kar botu ve kalın taban

Kış modasında kalın tabanlı ayakkabıların yanı sıra kar botları da çok moda. Bu iki trendi artık bir arada görmek mümkün. İşte size bir örnek: Rottenchill Kürklü Kar Botu. Kalın tabanıyla dikkatleri üzerine çeken bot, tarz yaratmakta olduğu kadar ayaklarınızı sıcak tutmakta da başarılı. Bu işi başarmasını sağlayan ise termal kumaşı ve kürkü. Ayağınızı rahat ettirme görevi de karlı yollara meydan okuyan kalın ve dişli tabanlarda. Bileğin üzerine kadar uzanan bu bot ile zorlu havalarda endişe etmenize gerek yok.

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4. Dikkat, dikkat! Bağcıklı çizmelerin havası sizi çarpabilir

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Kalın tabanlar bileğin üzerinde biten çizmelere de çok yakışıyor. Bunun en güzel kanıtı Butigo Siyah Kadın Çizme. Kalın ve topuklu tabanıyla etkileyen çizme, yukarı kadar uzanan bağcıklarıyla da dikkat çekiyor. Bağcıklar yüzünden botu giymenin uğraştırıcı olacağını düşünmeyin, botun yan tarafında bulunan fermuarı giyme kolaylığı sağlıyor. Havalı duruşuyla öne çıkan bu çizme, etekler ve dar parça jeanlerle rahatlıkla kombinlenebiliyor. Tarzıyla oversize kıyafetlere de uyum sağlayarak sokak stili yaratmanıza yardımcı oluyor.

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5. Gelelim tatlı mı tatlı bir postala...

Kalın tabanlı ayakkabılar her zaman sert bir imaj çizmiyor. Büyük ve kalın tabanlı olmasına rağmen tatlılığından ödün vermeyen Allyup İmershoes Postal gibi ayakkabılar da bulunuyor. İki büyük düğmesi, bilek kısmını saran bağcıkları, kürkü ve bej rengiyle sevimlilik katan tüm detayları üzerinde taşıyan bot, kalpleri çalıyor. 5 cm'lik tabanı, ayakkabının soft duruşunu bozmadan modayı yakalıyor. Botun içini saran kürk, onu kış mevsimi için kullanışlı hale getiriyor. Bu kürkü sergilemek isteyenler için bot, katlayarak da kullanılabiliyor.

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6. Topuklu ayakkabı sevenler, bu öneri sizin için

"Kalın tabanlı ayakkabıların bir tutkuya dönüşmesinin altında topuklu ayakkabı sevdası yatıyor olabilir" dediğimizi hatırlarsınız. O zaman kadınların vazgeçilmezi haline gelen bu iki ayakkabıyı birleştirelim ve kalın tabanlı topuklu ayakkabıyı huzurunuza getirelim. Salto Topuklu Ayakkabı ile boyunuzu uzun gösterirken modunuzu da yükseltebilirsiniz. 10 cm'lik topuk boyu olan ayakkabının kalın platform tabanı 3 cm yüksekliğe sahip. Bu ayakkabıyla havalı görünmemenize imkan yok. Kalın taban modasını zirveye çıkaran ayakkabı, yüksek topuk sevenlerin favorisi olabilir.

Kombinlerinize bambaşka bir hava getirecek bu ayakkabıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Siyahı en güzel yansıtan süet, kalın tabanla bir arada

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Birçok kişi diğer kumaşlara nazaran kaliteli duruşu nedeniyle süet ayakkabıları tercih ediyor. Ayakkabının rengini daha iyi ortaya çıkaran süet kumaş, botlara da çok yakışıyor. Woggo Flrn Süet Bot, bahsettiğimiz etkiyi sadeliğiyle başarıyor. Topuk yüksekliği 5, taban yüksekliği 4 cm olan bot, birçok kombine eşlik edebiliyor. Kalın ve kaliteli tabanı kış şartlarına da uyum sağlıyor. Hareketli kombinlerle de tercih edebileceğiniz ayakkabının dolabınızda mutlaka yer alması gerekiyor.

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8. Karlı havalara yakışacak bembeyaz bir bota ne dersiniz?

Bir zamanların modası beyaz botları hala görmeye devam ediyoruz. Ne de olsa siyah gibi her şeye yakışan bu renkten de öyle kolay vazgeçemeyiz değil mi? Size spor tarzıyla öne çıkan beyaz bir bot önerelim. Papuçlarım Nora Beyaz Kar Botu, kombin yapmaya can atacağınız bir ayakkabı. Sıra dışı görünümüyle dikkat çeken botun tabanı 4 cm. Jeanlere çok yakıştırdığımız ayakkabıyla yapacağınız kombini, şişme montlarla tamamlayabilirsiniz. Üstelik tabanın içinde bulunan çelik köprü sayesinde botu uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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9. Bu bot kalın tabanın hakkını veriyor

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Fark yaratmayı sevenler bu önerimize kulak vermeli. OCT Shoes Postal, tırtıklı kalın tabanıyla modaya en uygun ayakkabılardan biri. 6 cm yüksekliğindeki bot, kalın taban sevenlerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilir. Siyah ve beyazın bir arada kullanıldığı ayakkabı, dikkati üzerine toplamakta başarılı. Botla yapacağınız kombinlerde ayakkabıyı öne çıkaracak parçalar seçebilirsiniz. Çünkü tek başına havalı bir tarzı temsil edebilir. Kombininde farklı bir stil yakalamak isteyenlerin seveceği ayakkabı, uygun fiyatıyla da memnun edebilir.

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10. Kalın taban demişken streç botları da unutmayalım



Streç botlar yanlarındaki lastikler sayesinde rahat kullanım sağlarken kendine has bir tarz da yaratıyor. Bu tür botları seviyorsanız streç botların harika bir örneği sizi bekliyor. Marjin Kalın Tabanlı Bot, en güzel streç botlar arasında yer alıyor. Kaliteli derisi ve bilek üstü boyuyla şıklığı yakalayan bot, modern bir tarz yaratıyor. 5 cm kalınlığındaki tabanında yer alan tırtıklar, kış şartlarında rahat etmenizi sağlıyor. Fark yaratan bot, kısa etekler veya şık taytlarla kombinlenebiliyor.

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