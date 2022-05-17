Modernlikten uzaklaşan eski evler için yenileyici ve modernleştiren ürün önerileri

Çok severek aldığınız, beğenerek dekore ettiğiniz eviniz giderek modernlikten uzaklaşmaya ve eskimeye mi başladı? Dert etmeyin; küçük dokunuşlarla evinize yepyeni görünüm kazandırabilir, içinizi açan ambiyansıyla misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. Bütçenizi de zorlamayacak birbirinden kaliteli ürünlerin yer aldığı listemizi inceleyebilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlıyoruz!

1. Yepyeni bir mutfak için: JoyMerit Fayans Çıkartması

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Her dönemin ev dekorasyon modası farklı. Yıllar önce çok popüler olan ve severek aldığınız fayanslar artık gözünüze eski, hatta kötü görünüyor olabilir. "Tüm mutfağın fayanslarını değiştirmek çok maliyetli." diyorsanız 2 farklı renk seçeneği bulunan JoyMerit Fayans Çıkartması tam size göre! Fayans çıkartması, sıçrama duvarını yağ ve su lekelerinden korur. Yüksek sıcaklığa dayanıklı, yağ ve su geçirmez olduğu için ürünü mutfağın yanı sıra banyoda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kir tutmayan ürünü silerek temizleyebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı tasarımı sayesinde kolayca uygulayabilirsiniz ancak uygulamadan önce yüzeyin temiz, pürüzsüz ve kuru olmasına dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

2. Evinizin havasını değiştirin: Çamsan Avangard Anemon 10 mm Laminant Parke

Evlerde en sık temas edilen alan, yüzeyler. Düşen eşyalar, terlikler, ayakkabılar, oradan oraya sürüklenen mobilyalar derken parkeler zamanla yıpranır ve çizilir. Tabii bu durum, evin olduğundan çok daha eski görünmesine neden olabilir ancak yepyeni parkelerle evinizi modern görünüme kavuşturabilirsiniz. Hangi ürünü tercih edeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız Çamsan Avangard Anemon 10 mm Laminant Parke'ye şans verebilirsiniz. Uyumlu renkleriyle evinize farklı bir soluk getirecek laminant parkeyle istediğiniz modern görünüşü kolayca elde edebilir, âdeta yenilenen evinizin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

3. Banyonuzun havasını değiştirin: VitrA S20 Klozet Kapağı

Zamanla yıpranan ve modası geçen banyo tasarımları da evinizi modern görünümden uzaklaştırır. Tüm banyoyu değiştirmek epey maliyetli olduğu için küçük dokunuşlarla istediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz. İşe nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız klozet kapağınızı değiştirerek çok daha modern ve kullanışlı bir ürün tercih edebilirsiniz. VitrA S20 Klozet Kapağı zamansız tasarımıyla banyonuzda modern bir duruş sergiler. Yavaş kapanma otomatiği olduğu için hem rahat kullanılır hem istenmeyen çarpmalar nedeniyle oluşan gürültüye yol açmaz. Kolayca çıkarılıp takılan ve kaliteli materyaliyle uzun süre size eşlik edecek ürünle banyonuzda modernliği yakalamaya ne dersiniz?

4. Kapılarınızı yenilemenin vakti geldi: Marshall Su Bazlı Panel Kapı Boyası

Odaların olduğundan daha modern ve yeni görünmesi için dekorasyon ürünleri kadar kapıların görünümü de önem taşır. Yıpranmış, rengi solmuş ya da boyası atmış kapılar evin modernlikten uzak ve eski görünmesine neden olur. Marshall Su Bazlı Panel Kapı Boyası ile eskiyen kapılarınızı kısa sürede yeni görünüme kavuşturabilirsiniz. Sizi tüm kapıları değiştirmekten kurtaracak ürünün birçok renk seçeneği arasından ev dekorasyonunuza uygun boyayı kolayca bulabilirsiniz. Su bazlı, yüksek örtücü, inceltme gerektirmeyen boya az miktarda koku yaydığı için uygulama sırasında kendinizi rahatsız hissetmezsiniz.

5. Zarif desenlere yer açın: Tropikhome Banyo Perdesi

Eskiyen ya da modası geçen banyo perdenizi değiştirerek banyonuzda bir anda bambaşka atmosfer yakalayabilirsiniz. Açık renkli Tropikhome Banyo Perdesi; şık desenleriyle banyonuza modern dokunuş yapmakla kalmaz, aynı zamanda bu odanın çok daha ferah görünmesini de sağlar. Kolay kırışmayan ürün su geçirmediği için leke tutmaz ve küflenmez. Kurşun ve PVC içermeyen ürün, %100 geri dönüştürülebilir materyali sayesinde çevreye zarar vermez. Makinede yıkanarak kolayca temizlenir. 12 adet dayanıklı kancası sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılır. Zarif desenler ve modern çizgilerle tasarlanan ürün sayesinde banyonuzun eski görüntüsüne "Elveda." demeye hazır mısınız?

6. Beyaz eşyalara şık bir dokunuş: Folyomarketing Parlak Beyaz Yapışkanlı Folyo

Sık kullanılan beyaz eşyalar zamanla çizilir, ürünlerin rengi solar ve bir türlü çıkmayan inatçı lekeler nedeniyle oldukça eski görünür. Tabii bu durum kaçınılmaz olarak evinizin de eski görünmesine yol açar. Neyse ki beyaz eşyaları değiştirmek yerine onları yapışkanlı folyolarla kaplayarak temiz ve yeni görünüm elde edebilirsiniz. Folyomarketing Parlak Beyaz Yapışkanlı Folyo, kendinden yapışkanlı olduğu için kolayca uygulanır. Mobilya ve cam yüzeylere de rahatlıkla uygulanabilen folyo, evinizin çok daha modern görünmesini sağlar ancak uygulama yapmadan önce yüzeyi toz ve kirden arındırmanız gerektiğini hatırlatalım.

7. Detaylara dikkat edin: Fushia Fon Perde

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Küçük dokunuşlar büyük etkiler yaratabilir. Sadece perdelerinizi değiştirerek çok daha modern görünen bir eve sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Evinizin havasını değiştirecek Fushia Fon Perde ile istediğiniz dokunuşu kolayca yapabilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği bulunan ürünün korniş tokaları klipsli kullanıma uygun şekilde hazırlanır. Güneş nedeniyle solma yapmayan perde, makinede yıkanarak kolayca temizlenebilir. 150 x 250 cm boyutuyla birçok alana kolayca uyum sağlar. Leke tutmayan ithal kumaşına ve tak-kullan tasarımına hayran kalacağınız perde ile evinizin dekorasyonuna zarif bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

8. Son dokunuşu unutmayın: WuW Doğal Ahşap Çerçeveli Soyut Modern Tasarım 2'li Set Tablo

Dekoratif objelerle evinizde yeni ve estetik bir görünüm yaratabilirsiniz. Tabii bunun için seçeceğiniz ürün, modern bir stili yansıtmalı. Birçok obje arasında kararsız kalıyorsanız tercihinizi tablolardan yana kullanabilirsiniz. Boş duvarlarınızı hareketlendirerek evinizin eski görünümünü yok edecek WuW Doğal Ahşap Çerçeveli Soyut Modern Tasarım 2'li Set Tablo, natürel materyaliyle doğallığı evinize taşır. MDF üzerine yüksek kaliteli 1440 DPI baskı teknolojisi kullanılarak üretilir. 50 x 70 cm ölçüsüyle hemen her odada rahatlıkla tercih edilebilir. Modern çizgiler ve nude tonlarla tasarlanan tablolarla yuvanıza son dokunuşu yapabilir, evinizi çok daha modern hâle getirebilirsiniz!