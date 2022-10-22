Motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazı en iyi motosiklet eldiveni çeşitleri

Motosiklet sürücüleri güvenliklerini sağlamak adına birçok farklı ekipman kullanır. Eldiven ise yaz kış demeden tercih edilen önemli koruyuculardan biri. Motosikletçilerin uzun yolda daha konforlu bir sürüş yapmasını sağlayan bu ürünler, kış dönemlerinde soğuklara karşı koruma sağlar. Eğer yeni bir eldiven almak istiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz seçeneklere göz atmanızda fayda var.

1. Dört mevsim kullanılabilen: Unigear Motosiklet Eldivenleri

Dört mevsime uygun motor eldivenleri, genellikle nefes alabilen hafif ve rahat kumaştan üretilir. Unigear Motosiklet Eldivenleri, CE Onaylı yüksek yoğunluklu karbon fiber koruma parçaları sayesinde açık hava sporlarında veya motosiklet sürerken kullanılabilir. Kişiye göre ayarlanabilir cırt bilek bandıyla farklı bileklere uyum sağlayabilen eldiven, nefes alabilen bölmeleri sayesinde terletme yapmaz. Bu sayede sürüş konforunun her daim üst seviyede tutulmasına yardımcı olur. Dokunmatik ekran özelliği sayesinde yolculuk esnasında mobil cihazınızın ekranını kullanabilir ve navigasyon gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

2. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz: On Off Moto Motosiklet Eldiveni Full Korumalı Dokunmatikli

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On Off Moto Motosiklet Eldiveni Full Korumalı Dokunmatikli, sürüş konforunu arttırırken güvenliği en üst seviyeye çıkaran modellerden biri. Yaz ve bahar aylarında kullanıma uygun ürün, nefes alabilen kumaştan üretilmiş bilek kayışı sayesinde farklı bedenlere göre istenilen ölçüde ayarlanabilir. Aynı zamanda içinde yer alan yama, olası kazalarda avuç içini darbelere karşı korur. Elin üzerinde yer alan ABS koruma ise parmak bağlantı noktalarının zarar görmesini önler. Sürtünmeye karşı dayanıklı kumaşı, rahat yapısı ve şık görüntüsüyle birçok motosiklet sürücü tarafından beğenilen bu eldivene şans verebilirsiniz.

3. Siyah rengi sevenlere: Motor Scoyco Mc17b Kışlık Motorsiklet Eldiveni Su Geçirmez

En iyi motor eldivenleri arasında yer alan Scoyco Mc17b Kışlık Motorsiklet Eldiveni Su Geçirmez, gaz ve fren hissiyatını kaybetmeden ellerinizi koruma altına alır. Neopren kumaştan üretilen eldiven, yağmurdan etkilenmeden sürüşe devam etmenizi sağlar. Ellerinizi tamamen koruma altına alan yapısı sayesinde parmakları, avuç içini ve elin üst bölgesini darbelerden korur. Ürünü; terleme yapmayan özel kumaşı, esnek yapısı ve ergonomik tasarımıyla sürüş anında rahat hissettirir. İşaret parmağının uç kısmında yer alan özel bölge sayesinde akıllı telefonunuzu eldiveni çıkarmadan kullanabilirsiniz.

4. Korumalı kışlık deri eldiven arayanlara: Prosev 07 Carbon Leather Kışlık Eldiven

En iyi motosiklet eldiveni seçenekleri arasında yer alan Prosev 07 Carbon Leather Kışlık Eldiven, yumuşacık derisiyle sürüş konforunu arttıran ürünlerden biri. Soğuk havalarda esen rüzgârın etkisinden ellerinizi koruyacak ürün, aynı zamanda üzerindeki karbon koruma parçaları sayesinde dışarıdan gelen tehlikeleri bertaraf eder. Eldivenin iç bölgesine yerleştirilen jel alan, düşme gibi istenmeyen durumlarda avuç içi kemiklerini korur. Her yönden pratik ve rahat yapısıyla dikkat çeken bir ürün olan bu eldiveni detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

5. En iyi kışlık eldivenler arasında: Dainese Full Metal 6 Eldiven Black

Karbonfiber, titanyum ve aramid fiberle donatılmış Dainese Full Metal 6 Eldiven Black, ellerini gerçekten koruma altına almak isteyenler için ideal bir seçenek. Ürünün aramid fiber dikişleri; her türlü mukavemete dayanıklıyken keçi derisi malzemesi, yumuşak ve rahat bir kullanım sağlar. Parmak eklemlerinde yer alan karbon fiber bilek koruması ise hassas bölgeleri koruma altına alır. Bilek kısmında yer alan lastikli yapısı eldivenin giyilip çıkarmasını daha kolay bir hâle getirir. Aynı zamanda parmak eklemlerindeki mikroelastik yapılar, hareket kabiliyetinizi korumanıza yardımcı olur.

6. Parmaksız modeliyle: Wututumotors Forte Gt 10 Kısa Eldiven Yeşil

Yaz dönemlerinde kullanmak için üretilmiş Wututumotors Forte Gt 10 Kısa Eldiven Yeşil parmaksız bir yapıya sahip. Bu sayede hareket kabiliyetini arttırarak gaz ve fren tepkisinin daha iyi hissedilmesini sağlayan ürün, yazlık motor eldiveni modelleri arasında ideal bir seçenek olabilir. Tam kapalı eldivenlerle sıcaklayan kişilere hitap eden eldivenin üst bölgesinde yer alan sert kaplaması, güvenlik sağlarken fosforlu rengi ise gece sürüşlerinde fark edilebilirliği arttırır. Bilekten ayarlı kayışı ile farklı bedenlere uyum sağlayabilen bu ürünü satın aldığınızda beğeneceğinize eminiz.

7. Uygun fiyatlı: Knt Işnar Motosiklet Suni Deri Eldiven

Kışın elleri çok üşüyen motosiklet sürücülerinden biriyseniz Knt Işnar Motosiklet Suni Deri Eldiven'e göz atmanızda fayda var. İçi polar malzemeden üretilmiş ürün, yumuşak ve sıcak bir his bırakır. Ürünün dışı ise suni deriden tasarlandığı için hareket kabiliyetini kısıtlamadan rahat bir sürüş deneyimi sunar. Eldivenin rüzgâr ve su geçirmemesi ise en çok beğenilen özelliği. Bu sebeple ürün, sıkça soğuk bölgelerde motosiklet binenler tarafından tercih edilir. Bilek kısmında yer alan fermuar sayesinde rahat bir şekilde giyilip çıkarılan eldivenin üç farklı bedeni bulunuyor.

8. Gerçek dana derisinden üretilen: Venom D1 Yarı Uzun Siyah Motosiklet Eldiveni

Motosiklet eldiveni tavsiyesi isteyenlere önerilebilecek Venom D1 Yarı Uzun Siyah Motosiklet Eldiveni, gerçek dana derisi kullanılarak üretilmiş. Eklem yerlerinde kullanılan sert plastik sayesinde etkili bir koruma sağlayan ürünün parmaklarının üst kısmında ise yumuşak korumalar bulunur. Avuç içinde kullanılan karbon koruma sayesinde sürtünmeye karşı ekstra direnç gösterir. Aynı zamanda ürünün küçük parmak ve bilek kenarlarında çift kat kumaş kullanılarak dayanıklılığı arttırılmış. İşaret parmağında kullanılan plastik bölge ise yağmurlu havalarda kaskın vizörünü temizlemek için kullanılıyor.

9. Kısa deri eldiven arayanlar için: Venom Eldiven 8010 Deri Motosiklet Eldiveni

Yumuşacık derisi sayesinde çok kullanışlı olan Venom Eldiven 8010 Deri Motosiklet Eldiveni yaz ile bahar aylarında ve çok soğuk olmayan bölgelerin kış dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Parmak eklemlerinin rahat hareket edilebilmesi için kullanılan kumaş detayları sayesinde ürün, rahat bir sürüş deneyimi sunar. Aynı zamanda serçe parmak kenarında kullanılan çift katlı kumaşı ile sürtünmelere karşı ekstra dayanıklılık gösterir. Bilek kısmı ayarlanabilir olan ürün, bu sayede farklı bilek ölçülerinde rahatlıkla kullanılabilir. Motosiklet eldiven ölçüleri genellikle el ayasından hesaplanır. El ayasının çapı ölçülüp bu uzunluğa ve firmanın verdiği tabloya göre kendinize uygun bedeni seçebilirsiniz.

10. Kadınlara özel: Alpinestars Stella Baika Leather Gloves Kadın Motosiklet Eldiveni

Alpinestars tarafından kadınlara özel olarak üretilen Stella Baika Leather Gloves Kadın Motosiklet Eldiveni, şık görüntüsü ve detaylarıyla dikkat çeken ürünler arasında. Kaliteli işçiliği ve uzun süreli kullanılan ürün, kadınların eli düşünülerek daha dar bir kalıpla tasarlanmış. Bu sayede ele tam oturarak hem sürüş konforunu arttırır hem daha fazla güvenlik sağlar. Aynı zamanda parmak ve ellerin birleştiği noktada yer alan sert malzemesi sayesinde darbelere karşı dayanıklılık gösterir. Ürünün elleri terletmemesi için nefes alabilen kumaş kullanılarak üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

11. Keçi derisinden üretilen: Revit Mosca Eldiven Siyah

Revit Mosca Eldiven Siyah, yazlık korumalı eldiven seçenekleri arasında kaliteli ve ideal modellerden biri. Şehir içinde motosiklet kullanırken pratik olması için tasarlanan ürün, rahat ve esnek olacak şekilde üretilmiş. Eva köpük dolgu koruma sistemi sayesinde ellerinizde yer alan hassas bölgeleri koruma altına alan eldiven, avuç içi kavrama alanı sayesinde gaz hissiyatının artmasına yardımcı oluyor. Sağlam olması adına kuvvetli keçi derisinden üretildiği için uzun ömürlü kullanım sunuyor. Fileli ve hava alabilen polyester kumaş kullanılarak satışa sunulan eldiven; yine hava alabilen iç astar ile tamamlanmış.

12. Isıtmalı eldiven önerisi isteyenlere: Borleni Kışlık Isıtmalı Eldiven

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Kış dönemlerinde motosiklet kullananların en büyük dertlerinden biri, ellerinin üşümesi olabilir. Vücudun diğer bölgeleri için sağlam ve rüzgâr geçirmez malzemeler kullanılırken ellerin çok kalın nesnelerle örtülmesi uygun olmaz. Bu sebeple elleri üşüyen kişiler için üretilmiş Borleni Kışlık Isıtmalı Eldiven; kış dönemlerinde ellerinizin sıcacık olmasını sağlar. Soğuk, rüzgâr ve su geçmesine izin vermeyen kumaşıyla dikkat çeken ürün; motosikletin aküsüne bağlanarak kolaylıkla çalıştırılabilir.

13. Elleriniz hiç üşümesin: Motosev Motosiklet Eldiveni Scoyco Uzun Bilekli Su Soğuk Geçirmez

Motosev Motosiklet Eldiveni Scoyco Uzun Bilekli Su Soğuk Geçirmez, kış aylarında elleri çok üşüyen ya da çok soğuk bölgelerde motosiklet binenler için ideal. Su geçirmezlik özelliği bulunan ve aynı zamanda termal malzeme kullanılarak yalıtımı yapılmış olan eldiven, rahat kullanımıyla en iyi seçenekler arasında yer alır. Ürünün bileğe kadar gelen koruma kısmı, ceketin içine rüzgârın girmesini de önleyerek ekstra koruma sunar. Avuç içinde yer alan ekstra kumaş parçaları ise sürtünme esnasında eldivenin yırtılmasının önüne geçer.

14. Üst düzey koruma arayanlara: Spidi Carbo Track Deri Eldiven

Spidi Carbo Track Deri Eldiven, 0,6-0,8 milimetre kalınlığında hazırlanmış dayanıklı inek derisi malzemeden üretilmiş. Yan ve dış bölmelerinde warrior adı verilen korumalar bulunan ürün, bu sayede elin bu kısımlarını darbe ve sürtünmelere karşı korur. Keramit takviyeli mafsal korumaları sayesinde parmakların hareket eden her noktasına üst düzey koruma sunar. Ergonomik silikon esaslı şok emici malzemeleri ise elinizin iç bölgelerini koruma altına alır. Dana derisi malzemesi hava aldığı için ellerinizin terlemesini önler. Ayrıca bilek ayar kısmı, eldivenin ele tam oturmasında etkili olur.

15. Darbelerden en iyi şekilde koruyan: Forte Gt 15 Kışlık Uzun Model Yağmur ve Rüzgâr Geçirmez

Sert plastiklerle ellerin üst bölgesini koruma altına alan Forte Gt 15 Kışlık Uzun Model Yağmur ve Rüzgâr Geçirmez, aynı zamanda yumuşak korumalar sayesinde ellerin iç kısmını da koruma altına alır. Sürüş esnasında gaz kolunu daha iyi kavrayabilmek adına eldivenin iç kısmında kaydırmaz malzeme kullanılmış. Bunun yanı sıra ürün, bileklerden tam olarak ayarlamak için bilek kemeriyle üretilmiş. Eldivenin dış kumaşı, su ve rüzgâr geçirmezken ellerin terlememesi ve rahat etmesi adına ürünün hava kanalları bulunur. Parmak boğumlarına yer alan sert malzemeler ise dış darbelere karşı koruma sağlar.