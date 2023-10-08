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  4. Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 'Terörist hedeflerini yok etmeye devam'

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 'Terörist hedeflerini yok etmeye devam'

08.10.2023 22:26 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtları ile ilgili açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında, 'Suriye'nin kuzeyinde bulunan sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.' denildi. Vurulan yerler arasında terör örgütüne ait petrol tesisi de yer alıyor.

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 'Terörist hedeflerini yok etmeye devam'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB, 'Terörist hedeflerini yok etmeye devam' açıklamasıyla paylaştı. Teröristlere ait petrol tesisi imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Hava harekatı msb

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