MSB paylaştı! Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı böyle yönetiyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdiği anımsatıldı.