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MSB ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutladı!

20.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü vesilesiyle KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

MSB ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutladı!

MSB ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesaplarından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutladı.

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"KIBRIS TÜRKÜ'NÜ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMICISI YILMAZ KKTC'NİN MİLLİ BAYRAMI'NI TEBRİK ETTİ

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum." dedi. (AA)

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