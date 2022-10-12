Msvcr100 dll hatası neden olur? Msvcr100 dll hatası nasıl çözülür?

Windows işletim sistemli cihazlara yüklenen bazı oyun ve programların, kurulum tamamlandığı halde açılırken sorunla karşılaşılması mümkündür. Bu durumlarda en sık alınan hata msvcr.100.dll hatasıdır. Programın ya da oyunun içerdiği bazı dosyalar eksikse veya bozuksa böyle bir hata ile karşılaşılabilir. Bu hatayı çözmek için bazı adımlar uygulanmalıdır.

Msvcr100 dll hatası neden olur?

Bilgisayara yüklenen herhangi bir program ya da oyun nedeniyle msvcr 100 dll hatası ile karşılaşmak mümkündür. Böyle bir sorunda ekranda çıkabilecek uyarılar şu şekildedir:

Msvcr100dll bilgisayarınızda eksik. Bu sorunu çözmek için programı yeniden yüklemeyi deneyin.

Program başlatılamıyor çünkü Msvcr100.dll bilgisayarınızda eksik.

Msvcr100.dll eksik.

Msvcr100.dll bulunamadı.

Bu uygulama başlatılamadı çünkü Msvcr100.dll bulunamadı. Uygulamanın yeniden yüklenmesi bu sorunu çözebilir.

Msvcr100 dll hatası çözümü nedir?

Msvcr100.dll eksik ya da bulunamıyor hatası ile karşılaşıldığı zaman hatanın çözümü için uygulanabilecek birkaç yöntem vardır. Bunlardan biri de Msvcr100.dll indirerek manuel kurulum yapmaktır.

Msvcr100 nasıl yüklenir?

Msvcr indirebilmek için öncelikle ilgili bilgisayara dll indirilmelidir. Bu indirme işleminin ardından şu adımlar takip edilir:

DLL dosyası program yükleme dizinine kopyalanır. (Bu işlem yerine DLL dosyasını sistem dizinine kopyalama da yapılabilir. Adres dizini şu şekildedir: C:\ Windows\System 32 ve 64 bit için C:\Windows\SysWOW64)

Kopyalama işleminin ardından cihaz yeniden başlatılmalıdır.

Msvcr100 dll dosyası nasıl kurulur?

32 ya da 64 bit için farklı dizinlere yüklenerek kurulur. Eksik olan dll dosyaları Google üzerinden arama yapılarak kolayca bulunup indirilebilir. İndirilen dll dosyasına sağ tıklanır. Kes ya da kopyala seçeneğinin ardından ilgili klasöre yapıştırılır. Dll dosyaları iki farklı klasöre atılmalıdır.

Msvcr100 dll dosyasının en son sürümü nedir?

Program ya da oyun kaynaklı olan msvcr 100dll hatasını çözebilmek için Misrosocft Visual C++ sürümü için gereklidir. Eksik olduğu belirtilen dosyanın bu yazılım aracılığı ile sisteme geri yüklemesi yapılır. Hatanın düzeltilmesi için ayarlardan güncelleştirmeler denetlenmelidir.

Windows'un tüm güncellemeleri sorun yaşanan bilgisayarda kurulu olmalıdır. Dll odaklı sorunlarda olabilecek en uygun çözüm yöntemi kurulan uygulamanın sisteme yeniden yüklenmesi olacaktır.



