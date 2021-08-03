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  4. Muğla'daki yangını görüntüleyen A Haber ekibine tepki! Yayını kestiler

Muğla'daki yangını görüntüleyen A Haber ekibine tepki! Yayını kestiler

03.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devam eden yangını canlı yayında aktaran A Haber ekibi, vatandaşların tepkisi üzerine yayını kesmek zorunda kaldı.

Son bir haftadır farklı illerden gelen yangınlarla mücadele ediliyor. Muğla Marmaris'te Hisarönü Mahallesi'nde yangını görüntüleyen A Haber ekibine, vatandaşlar tepki gösterdi.

YAYINI KESTİLER

Canlı yayındayken A Haber muhabiri, gelen tepkiler üzerine “Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık” dedi. Bir vatandaşın “Sayenizde!” diye bağırarak tepki gösterdiği duyulmasının ardından da muhabir yayını kesmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
emekciye saldirmayin, sorumlulara bakin
tepkilerde haklı milletimiz çünkü o a haber kanal yalan ve iftira üzerine kurulmuş bir kanaldır
ne seferberlik nede olagan ustu bir mudahale var halkin paylastigi videolara baktim yardima giden yok amaclari tam olarak nedir cozemedim devlet extra ilgi yardim etmesi gerekir biraz agir

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