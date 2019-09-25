Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi.
Kalemlik burnu mevkisinde, Suriye ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum