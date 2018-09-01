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Muğla'daki düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 7 zanlı tutuklandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, ifade işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne getirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seydikemer ilçesinde 28 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 Irak, 7 Filistin ve iki İran uyruklu yakalanmış, geçişi organize etmeye çalıştıkları belirlenen ikisi yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Muğla Sahil Güvenlik Seydikemer

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