Muhalefet bir kez daha bir araya geliyor! 6 liderin gündemi bu kez seçim yasası

Kulislerin hareketlenmesine neden olan ve siyaset gündeminin zirvesine oturan muhalefet liderleri görüşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. 6 lider ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelmiş, ikinci görüşmede ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni imzalanmıştı. Alınan bilgilere göre 3. görüşmeye DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Ana gündem maddesi ise seçim kanunda yapılması ön görülen değişiklik olacak. İşte kulisleri hareketlendiren haberin detayları...

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME 27 MART'TA

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Ortak Mutabakat Metni'ne imza alan 6 partinin lideri 27 Mart'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek.

İLK GÖRÜŞMEYE KILIÇDAROĞLU EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan 6 partinin genel başkanları ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Mutabakat metninin imza töreninde ikinci kez altılı olarak bir araya gelen liderler, çalışma yemeklerinin devamına karar vermişti. Bu buluşmaların da parti isimlerinin alfabetik sırasına göre her ay bir liderin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi belirlenmişti. Bu çerçevede Mart ayı buluşmasına DEVA lideri Babacan ev sahipliği yapacak.

ÖNCESİNDE KOMİSYON TOPLANACAK

Babacan, 27 Mart Pazar günü akşamı çalışma yemeğinde Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlayacak. Liderler 27 Mart buluşmasından önce yapacakları telefon görüşmelerinde de, çalışma yemeğinde ele alınacak gündem maddelerini netleştirecek. Genel başkan yardımcılarından oluşan altı kişilik komisyon da liderler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayacak. Liderlerin buluşması öncesi söz konusu komisyon bir toplantı yapacak.

GÜNDEM: SEÇİM YASASI

Parti kurmaylarından edinilen bilgiyc göre; altılı lider masasının ana gündem başlığını AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri gerçekleştirilecek yeni Seçimi Kanunu teklifi oluşturacak. Liderler, Cumhur İttifakı ortaklarının önerdiği ittifak sisteminde milletvekili paylaşımı hesabını değiştirip, her seçim bölgesinden çıkacak milletvekilliklerinin ittifak yerine partilerin kendi oyları dikkate alınarak dağıtılması öngören sistemin sahaya olası yansımalarını, yürüttükleri simülasyon çalışmalarının sonuçlarını da dikkate alarak değerlendirecek. Liderlerin masasındaki gündem maddeleri arasında; "geçiş sürecinin yol haritası" ve "sonraki bir aşamada olası bir ittifak olursa bunun temel ilke ve değerleri" başlıklarının da olması bekleniyor. Liderler, bundan sonraki yeni işbirliği alanlarını da konuşacak. Liderlerin 27 Mart toplantısında alacakları kararlar doğrultusunda, işbirliği yapan 6 parti arasında yeni kurullar ve alt komisyonlar oluşturulabileceği belirtiliyor.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Parti kurmayları tarafından 27 Mart buluşması için "Bundan sonraki süreçte yapılacak işler ve konuşulacak gündem başlıklarının startını verecek toplantı" olarak değerlendirmesi yapılıyor. 12 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve altılı işbirliğinin resmileştiren ilk buluşmada olduğu gibi, 27 Mart toplantısının ardından da bir ortak açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.

