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Muhalefet cephesinde 'İnce' hesap! Gözler Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çevrilmişken... Flaş iddia: "Gücünü gösterdi, çekilecektir"

28.03.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 adaylı cumhurbaşkanlığı seçimleri için kritik viraj geride kalırken, muhalefet cephesinde gözler olası Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesine çevrildi. Seçimi 1. turda kazanma iddiasında olan Millet İttifakı cephesinde kritik görüşme sonrası İnce'nin adaylıktan çekilmesi yönünde bir beklenti hakim olurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte Ankara kulislerini hareketlendiren o iddianın detayları...

Muhalefet cephesinde 'İnce' hesap! Gözler Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çevrilmişken... Flaş iddia: "Gücünü gösterdi, çekilecektir"

14 Mayıs'taki seçimler için kritik viraj geride kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Seçimi için Geçici Aday Listesi Resmi Gazete'de yayımlanırken; Geçici Aday Listesinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.

MUHALEFETİN GÜNDEMİ MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

Seçimlere 46 gün gibi bir süre kalırken, ittifaklar da son şeklini aldı. Kamuoyunda 'bıçak sırtı' bir seçimin geçeceği beklentisi oluşurken, muhalefet cephesinde 'İnce' hesaplar yapılıyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte oyların bölünmesinden endişe eden muhalefet cephesinde bir kesim İnce'ye tepki gösterirken, bir kesim de İnce'ye destek veriyor.

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GÖZLER OLASI KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİNDE

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri ilk turda kazanmak isteyen Millet İttifakı cephesinde İnce'nin adaylıktan çekilmesi yönünde beklentiler oluştu. Her fırsatta aday olmak için kararlı olduğunu vurgulayan İnce ise kapıyı kapatmazken; gözler Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yapılması beklenen görüşmeye çevrildi.

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Ankara kulislerinde olası görüşmenin kritik sonuçları olabileceği konuşulurken; Halk TV yazarı Mehmet Tezkan tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİR. KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAR"

Muharrem İnce'nin daha çok Millet İttifakı'ndan hatta CHP'den oy aldığını savunan Tezkan, "Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra İnce adaylıktan çekilir. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklar." diye yazdı.

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"TARİHE FARKLI GEÇMEYİ YÜREĞİ KALDIRMAZ"

Adaylığını sürdürmesi halinde kamuoyunda Erdoğan'a değil de Kılıçdaroğlu'na rakip olarak görüleceğini belirten Tezkan, "Vebal altında kalmak istemez. 40 yıllık CHP’li olarak tarihe farklı geçmeyi yüreği kaldırmaz… Gücünü gösterdi, çekilecektir." ifadelerini kullandı.

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