Muhalefeti hedef aldı! DSP lideri Aksakal'dan çok konuşulacak 'küffar' çıkışı: Teslim etmeyeceğiz

Cumhur İttifakı seçimlerde Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve Demokratik Sol Parti'nin de desteğiyle 14 Mayıs için hazırlıklarına devam ediyor. Dün Malatya'da gerçekleşen deprem konutları temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Bahçeli, BBP lideri Destici, DSP lideri Aksakal ve HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da katıldı.

"KÜFFARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Önder Aksakal, törendeki konuşmasında muhalefeti kafir olarak nitelemesiyle dikkat çekti.

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir" diyen Aksakal, "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kâfir sözcüğünün çoğulu olan 'küffar', Müslüman olmayan kimseler için kullanılıyor.