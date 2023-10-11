Muharrem İnce: Erdoğan’ın politikasını doğru buluyorum, destekliyorum...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ TAMAMEN DEĞİŞMELİ’

Öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu, bu mesleği seçmekten ötürü gurur duyduğunu dile getiren İnce, öğretmenlerin çocukları adeta nakış gibi işlediğini söyledi.

Öğretmenlerin ileri teknolojiyi bilmelerinin önemini vurgulayan İnce, öğretmen yetiştirme modelinin tamamen değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. İnce, şöyle konuştu:

"İlkokula başladığımda, öyle bir ruh vermişlerdi ki bize okulun altıncı ayında herkes birbirine 'Hocam' diye hitap ediyordu. Şuna inanıyordum, ilkokul ikinci sınıfın sonunda Anadolu'yu karış karış gezeceğiz, onları aydınlatacağız, yaratıcı düşünceyi onlara öğreteceğiz, çağımızı ve çağımızın ilerisini anlatacağız. Bunun için iyi yetişmiş, iyi eğitim almış bir nesle ihtiyacımız var."

Öğrencilerin sorusu üzerine eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine de değinen İnce, cumhuriyetle yurttaş haline gelindiğini, kadınların okuma imkanına kavuşarak, hemşire, doktor, pilot olabildiğini ifade etti.

İnce, Türk kadınının bu hakları Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde elde ettiğini vurgulayarak, "Cumhuriyetle birlikte kadınlarımız eğitimden yararlanmaya başladılar." diye konuştu.

İHA - AA

