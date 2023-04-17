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  4. Muharrem İnce göndermesi damga vurdu! Gençler sordu, Kılıçdaroğlu "beni bulaştırmayın" dedi

Muharrem İnce göndermesi damga vurdu! Gençler sordu, Kılıçdaroğlu "beni bulaştırmayın" dedi

17.04.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya gelen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin popülerleşen 'dans' videosuna gönderme yapılarak sorulan soruya yanıt verdi. Programın moderatörü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu zor soru gerçekten Başkanım" yorumunda bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı dikkat çekti.

Muharrem İnce göndermesi damga vurdu! Gençler sordu, Kılıçdaroğlu "beni bulaştırmayın" dedi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda gençlerden gelen 'dans' sorusu dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU: “BİRLİKTE RESETLEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; “Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde” notunu düştü.

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“BU İŞE BENİ BULAŞTIRMAYIN”

Videoda; bir gencin “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz?” sorusuna Soyer'in "Bu zor soru gerçekten Başkanım" yorumunda bulunduğu görüldü. Kılıçdaroğlu ise “Bu işe beni bulaştırmayın” diyerek yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Dans Kemal Kılıçdaroğlu

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