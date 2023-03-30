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Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

30.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya gelmişti. Bu toplantı sonrasında İnce'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, gözler YSK'nın Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili kesin listesi ve 9 Nisan'daki milletvekili aday listesine çevrilmişti. Görüşmeye ilişkin kulis bilgilerine göre İnce'nin bugün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekileceği belirtildi.

Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelmişti. Görüşmedeki beklenti İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesiydi. Dün yapılan açıklamalarda bu yönde bir ifade kullanılmamış ve iki partinin kendi yollarına devam edeceği mesajı verilmişti.

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KULİS BİLGİLERİNİ AKTARDI

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, dünkü görüşmeyle ilgili kulis bilgilerini aktardı. Aldığı duyumların görüşmelerin tamamen bitmediği yönünde olduğunu söyleyen Aktaş, İnce'nin Kılıçdaroğlu'na 'kırgın olduğunu' ve "Bu mahallenin çocuğunu dikkate almayıp, benim 10'da birim kadar bile olmayan diğer partileri yanınıza aldınız" dediğini aktardı.

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CHP'DEN İNCE'YE BAKANLIK VE VEKİLLİK TEKLİFİ

İnce'nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiğini aktaran Aktaş, CHP'nin İnce'ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceğini iddia etti.

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"BU AKŞAM SAATLERİNDE ANLAŞTIĞINI AÇIKLAYACAK"

Bu iddialar sonrasında gözler YSK'nın, Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacağı kesin listeye çevrildi. İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekileceğini açıklaması olasılığı düşük değil diyen Aktaş, "Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak" dedi.

"SAAT 17'E KADAR..."

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da yayın sırasında iki liderin görüşmesiyle ilgili olarak bugün saat 17.00'a kadar bir gelişme olabileceğini aktardı.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce CHP Memleket Partisi

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