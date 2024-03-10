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  4. Murat Kurum'a "50 defa istifa etmeliydin" diyerek yüklenen İmamoğlu: Acaba kestirmeden yollayalım mı dediler?

Murat Kurum'a "50 defa istifa etmeliydin" diyerek yüklenen İmamoğlu: Acaba kestirmeden yollayalım mı dediler?

10.03.2024 16:33
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son konuşmasına rakibi Murat Kurum'a yüklenirken yaptığı 'istifa' vurgusu damga vurdu. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen faciayı anımsatan İmamoğlu, "Acaba 'İstifa etmesine gerek bırakmadan Ekrem'e karşı bunu aday yapalım, kestirmeden yollayalım' mı dediler?" diye konuştu.

Murat Kurum'a "50 defa istifa etmeliydin" diyerek yüklenen İmamoğlu: Acaba kestirmeden yollayalım mı dediler?

31 Mart yerel seçimlerine doğru İstanbul'daki rekabet kızıştı. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında her geçen gün yeni bir polemik yaşanırken bugün İmamoğlu'nun Kurum'un aday gösterilmesi süreciyle ilgili sözleri dikkat çekti.

"SENİN 50 DEFA İSTİFA ETMEN GEREKİRDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Esenyurt'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Programdaki konuşmasında Kurum'a tepki gösteren İmamoğlu, "Yaptığın evlerin çürüdüğünü insanlar görüntülerden görüyorlar. Bunları yaptı. İliç'te daha 9 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılamadı. Senin 50 defa istifa etmen gerekirdi. Ama bazen diyorum ki acaba 'İstifa etmesine gerek bırakmadan Ekrem'e karşı bunu aday yapalım, kestirmeden yollayalım' mı dediler? Onu düşünmüyor değilim" diye konuştu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu
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